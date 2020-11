Loja colaborativa materna Amor de Mãe inaugura mais uma unidade em BH

Mais uma unidade do espaço colaborativo será aberto. Cerca de 70 mães lojistas já fazem parte do projeto (foto: Amor de Mãe/Divulgação)





Com a maternidade, administrar o tempo entre lar, filhos e trabalho tende a ser um pouco estressante e uma tarefa árdua. Por isso, o Espaço Colaborativo Amor de Mãe surgiu, a fim de tornar o sonho de dezenas de mães realidade: ter independência financeira, cuidar do próprio negócio e, além de tudo, estar perto dos filhos.





LEIA MAIS 13:00 - 03/11/2020 Fashiontech desenvolve iniciativas para valorização de talentos negros

07:00 - 27/09/2020 Mulheres se desdobram no papel de mãe em tempos de isolamento

14:19 - 05/11/2020 Programa Cidade UniBH oferece serviços à população de Belo Horizonte rodízio, ou seja, cada mãe trabalha uma vez na semana, atendendo os clientes e vendendo os produtos de todas as mães. Com isso, devolvemos a elas o principal ativo que lhes falta hoje em dia: tempo. Indo à loja apenas uma vez por semana, elas ganham o resto da semana livre para cuidar de suas outras jornadas, e as artesãs para produzir”, informa o perfil oficial do espaço no Instagram. “Nosso atendimento funciona em sistema de, ou seja, cada mãe trabalha uma vez na semana, atendendo os clientes e vendendo os produtos de todas as mães. Com isso, devolvemos a elas o principal ativo que lhes falta hoje em dia:. Indo à loja apenas uma vez por semana, elas ganham o resto da semanapara cuidar de suas outras jornadas, e as artesãs para produzir”, informa o perfil oficial do espaço no Instagram.





A primeira loja foi inaugurada em 2018 e, atualmente, se encontra com três imóveis em shoppings de Belo Horizonte. A última delas foi aberta em 1º de outubro, no Shopping Estação BH, localizado na Região Norte da capital mineira. E a próxima casa do Amor de Mãe já tem endereço: no BH Shopping, situado na Região Sul. A inauguração ocorrerá nesta quinta-feira (5).





Com o sucesso do projeto, a idealizadora e cofundadora do espaço, Márcia Machado, destaca a alegria em ver o empreendedorismo sendo parte da vida de muitas mulheres, sem deixar que a vivência com os filhos fique em segundo plano. “É algo que traz uma mudança real e significativa na vida dessas mães. Agora, elas têm a oportunidade de expandir suas vendas para o grande varejo.”





“Foi uma coisa que nasceu totalmente despretensiosa, pois nós queríamos conectar as mães empreendedoras e acabou virando dezenas de pessoas envolvidas nesse projeto, desde as empreendedoras até as equipes dos shoppings, clientes etc. E nossa expectativa é que até o fim do ano seja possível inaugurar mais duas unidades e, assim, trazer cada vez mais mães, de várias regiões, para essa realidade”, conta.





Para Patrícia Oliveira, gerente das lojas do grupo Amor de Mãe, o espaço colaborativo é responsável por mudar vidas de forma “extraordinária”, como ocorreu com a dela, que começou fazendo parte do grupo como uma lojista e, atualmente, é gerente das três unidades da loja já em funcionamento.





“Nossa loja não tem um produto específico. Somos várias mães, com experiências em segmentos diferentes. Então, o que nós vendemos é a ideia de que quando você entra e compra um desses produtos, você está ajudando uma mãe a ter independência, a se libertar. Aqui, vendemos a ideia de que juntas somos mais fortes”, afirma.





A estimativa da Amor de mãe é de que, até o fim deste ano, cerca de 120 mães façam parte do projeto. Ao todo, 70 mulheres já tiveram suas “vidas transformadas”.





Serviço:





Unidades: Shopping Cidade: Rua dos Tupis, 337 - Centro

Shopping Del Rey: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 – Pampulha

Shopping Estação BH: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris

BH Shopping: BR-356, 3049 – Belvedere





Horário de funcionamento: das 12h às 20h (horário sujeito a mudanças de acordo com as regras estabelecidas durante a pandemia de COVID-19. Para acompanhar o funcionamento, visite o site oficial do shopping que deseja visitar)





aplicativo Amor de Mãe BH e receba os produtos sem sair de casa: iOS: Baixe oAmor de Mãe BH e receba os produtos sem sair de casa: iOS: apple.co/2YGLTps





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram