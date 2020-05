Fundação Dom Cabral lança ambiente virtual aberto e gratuito com conteúdo sobre gestão empresarial e pública

(foto: Reprodução Site FDC)



Recém-classificada pelo Financial Times como a 9ª melhor escola de negócios do mundo, a Fundação Dom Cabral, sediada em Minas Gerais, lança o ambiente virtual FDC Conteúdo.



Aberta e gratuita, a plataforma dá acesso a conteúdos produzidos por professores da FDC, especialistas e convidados. O objetivo é promover reflexões que contribuam com o desenvolvimento social. O link para acesso é http://conteudo.fdc.org.br/.





Segundo a diretora de marketing e comunicação corporativa, Aléxia Duffles, "a Fundação Dom Cabral acredita no poder transformador da educação, em especial em momentos desafiadores como o que vivemos. O lançamento do FDC Conteúdo tem o objetivo de prover materiais de qualidade, que gerem debates relevantes, visando apoiar pessoas e empresas neste tempo desafiador e o progresso da sociedade".





No FDC Conteúdo é possível acessar a revista DOM, o Podcast FDC e a série Com:unidade. Dentro da série Com:unidade há três seções: webinars sobre gestão, lançados especialmente no momento da pandemia do novo coronavírus, a Você em Foco, que trata de temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, e os webinars específicos sobre gestão pública.





Os podcasts da FDC estão divididos em dois programas: o Diálogos FDC, que sempre traz um bate-papo com um ou mais especialistas referência em temas abordados; e o Trajetórias, entrevista com profissionais de mercado contando sobre suas experiências profissionais e agregando conteúdo prático.





A revista DOM, que também ganhou versão on-line em formato PDF para download, é uma publicação muito tradicional no setor de gestão corporativa. Com quase 15 anos de história, a publicação é voltada para a comunidade empresarial, abordando os temas mais desafiantes no mundo dos negócios. De cunho analítico, pretende ser disseminadora de conhecimento, antecipando o debate sobre os maiores desafios da gestão empresarial.





Sobre a Fundação Dom Cabral





A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que há mais de 40 anos tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos.





Em 2020 a instituição ficou em 9º lugar no ranking de educação executiva do jornal britânico Financial Times. Desta forma, consolidou sua posição como a melhor escola de negócios da América Latina e a mais bem colocada do Brasil.





Somente em 2019 passaram pela FDC mais de 20 mil profissionais entre executivos, empresários e gestores públicos.



No campo social, a FDC desenvolve iniciativas de desenvolvimento, capacitação e consolidação de projetos, líderes e organizações sociais, contribuindo para o fortalecimento e o alcance dos resultados pretendidos por essas entidades.