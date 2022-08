PMGO divulga resultado de prova objetiva do concurso com 1.520 vagas

PMGO/Divulgação Foi divulgado na última quarta (3/8), a relação de aprovados na prova objetiva do concurso público da Polícia Militar de Goiás. O resultado foi publicado no site do Instituto AOCP , banca organizadora do certame.





Além dos nomes dos candidatos, o AOCP também divulgou o gabarito após a análise de recursos.

A banca destaca, ainda, que aqueles que desejarem entrar com recurso deverão protocolar em formulário próprio, através do site do Instituto, no período de 04 de agosto ao dia 08 de agosto.





O concurso PMGO ofertou 1.520 oportunidades nos cargos de Soldado Combatente e Soldado Músico. A remuneração inicial é de R$ 6.353,13.





As provas foram aplicadas em 10 de julho, e as fases do concurso foram divididas nas seguintes etapas:

Prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos.

Redação

Avaliação física

Avaliação médica e odontológica

Avaliação psicológica

Investigação social

Para o cargo de Soldado Músico, os candidatos também passarão por teste de habilidade específica.