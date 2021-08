Senai-MG oferece 28.960 mil vagas gratuitas para cursos técnicos

As inscrições estão abertas de 20 de agosto a 2 de setembro e podem participar estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino médio, além de pessoas que já concluíram essa etapa de ensino.





São 28.960 mil vagas para cursos técnicos no SENAI-MG e, além da gratuidade, todos os alunos selecionados para participar receberão vale-transporte e alimentação.





O projeto Trilhas de Futuro é uma iniciativa do governo de Minas utilizando a infraestrutura e expertise de escolas de formação técnica conceituadas no estado, como o Senai-MG. Seu objetivo é oferecer, gratuitamente, formação técnica profissional promovendo a empregabilidade dos jovens mineiros.