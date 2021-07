Una promove circuito de profissão para estudantes descobrirem vocações

O evento ocorre no dia 3 de julho e terá circuitos específicos para mostrar atividades, vivências e laboratórios de várias áreas (foto: UNA/Divulgação)



Para muitos jovens escolher a profissão que vai seguir não é uma tarefa fácil. Acompanhar de perto o que o profissional faz é uma das formas de ver, sentir e experimentar um pouco da área de interesse. Pensando nisso, a Una Linha Verde vai promover, no dia 3 de julho, circuitos específicos para mostrar atividades, vivências e laboratórios das áreas da saúde, gastronomia, engenharias, arquitetura e urbanismo, aviação, jurídico e de gestão e negócios.





O objetivo do evento é deixar o candidato cada vez mais próximo da realidade prática do profissional. A ação será presencial, com limitação de pessoas por espaços para seguir os protocolos epidemiológicos de segurança, que incluem a exigência do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre os presentes.



Em cada circuito, o visitante terá a oportunidade de conhecer melhor a área e de colocar a mão na massa. No circuito gastronômico e da saúde por exemplo, terá o preparo e degustação de receitas no Laboratório de Técnicas Dietéticas.



Haverá diagnósticos nutricionais, aferição das medidas corporais, da pressão arterial e glicemia no espaço de convivência, treinamento funcional na quadra de esportes, e, em especial, juntamente com os alunos de pilotagem e manutenção de aeronaves, darão dicas de alimentação para viagens de avião.



Serviço circuitos Linha Verde





Circuito das engenharias

Circuito da arquitetura e urbanismo

Circuito gastronômico e da saúde

Circuito da aviação

Circuito Jurídico

Circuito de Gestão e Negócios

Data: 03/07

03/07 Hora: das 14h às 17h

Quanto: Gratuito

Local: Av Cristiano Machado, 11157 – Vila Suzana, Belo Horizonte

Inscrições: https://bit.ly/circuito0307



Sobre a Una









Sobre a Una

Com 60 anos de tradição em ensino superior, o Centro Universitário Una, que integra o Ecossistema Ânima, oferece mais de 60 opções de cursos de graduação. Está entre os melhores centros universitários do país, pelo Ministério da Educação (MEC), e é destaque na edição 2019 do Guia da Faculdade, iniciativa da Quero Educação com o jornal O Estado de São Paulo. Pelo ranking, a maioria dos seus cursos foi classificada positivamente com 4 e 5 estrelas: https://www.una.br/