Como o digital afeta o mercado de trabalho? Confira ajustes e como fazê-los

No mercado de trabalho, as tecnologias trouxeram um novo modo de qualificação e exigência vinda das empresas (foto: Reprodução/Pixabay)

O século XXI veio recheado de novidades. Com rápidas e bruscas mudanças, a partir de 2001 toda a sociedade sofreu alterações quanto aos modos de comportamento e comunicação. Com a difusão das televisões, por exemplo, a comunicação em massa ganhou uma nova perspectiva. O que antes era feito somente por meio de jornais físicos passou a ter um novo tipo de audiência, criando um novo modo de jornalismo.









Isso, entretanto, é apenas um dos inúmeros exemplos de mudanças que as tecnologias que surgiram no século XXI trouxeram. "Com o advento das tecnologias, o mundo todo foi alvo de transformações. E, no que se refere ao mercado de trabalho, não foi diferente", avalia a gestora de carreiras Madalena Feliciano. Agora, em 2022, muito mais do que apenas televisores, temos a interferência do meio digital 24 horas por dia. Seja por meio dos celulares, computadores, relógios digitais ou outros aparelhos, toda a sociedade hoje em dia está rodeada de tecnologias.





Uma das áreas mais afetadas do mercado de trabalho, as tecnologias trouxeram um novo modo de qualificação e exigência vinda das empresas. "Na contratação, muito mais do que antes, é necessário que o candidato esteja familiarizado com as atuais tecnologias e, além disso, que esteja pronto para novas mudanças, já que elas ocorrem mais rapidamente", explica a gestora.





Madalena explica que o digital afeta o mercado de trabalho de forma positiva e negativa: "Para o colaborador que se adaptou bem às mudanças desse novo século, o mercado de trabalho está de portas abertas; todavia, para quem ainda não se adequou, é preciso começar os novos modos operantes de produção".









Hoje em dia, no mercado de trabalho, ainda mais visando um cenário de pandemia, as tecnologias são essenciais para a continuidade da empresa. Assim, é importante que, independentemente da idade, o funcionário esteja apto a realizar algumas atividades com aparelhos digitais e outras ferramentas do mundo moderno.





Para a especialista, "o mercado de trabalho hoje é digital. Isso não significa, entretanto, que não se necessite mais de pessoas para trabalhar. Muito pelo contrário, com essa nova tendência, empregados precisam estar presentes do mesmo modo ou até mesmo com uma presença ainda maior, todavia, com atribuições diferentes".





Desse modo, se faz necessário algumas iniciativas por parte dos empregados ou candidatos para conseguirem se manter ou entrar no mercado de trabalho.





Aprenda sempre! Faça cursos, estude um novo idioma. "Estar em constante estado de evolução significa que você deseja sempre se aprimorar. Essa é uma qualidade muito apreciada entre os recrutadores", alerta Madalena;



Esteja pronto para mudanças: Atualmente as transformações ocorrem muito rápido. Por isso, mostrar que se adapta bem a novos ares é importante;



Utilize o digital: Chega de medo, vergonha ou preconceito. Estar antenado no mundo tecnológico te deixa mais perto de conseguir o emprego dos sonhos. "Crie uma conta no Linkedin, tenha um perfil profissional. Mostre-se para o mundo e o mundo te verá", comenta a gestora de carreiras;