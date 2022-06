IBGE divulga novo edital complementar com mais 840 vagas

(foto: UBGE/Divulgação) Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15/6) mais um processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agora, são 247 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM) e 593 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS). Os salários vgariam entre R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente.





Esta seleção visa preencher vagas que não foram ocupadas nem por aprovados no concurso IBGE e nem após a realização do processo seletivo aberto em maio para estas funções





Os interessados podem realizar as inscrições a partir desta quinta-feira (16/6) até o próximo domingo (19/6). Os cadastros são gratuitos.





títulos será classificatória. Junto ao formulário de inscrição, será necessário anexar as cópias da documentação do candidato. A análise dos





Confira o edital completo aqui!





De acordo com o edital, o pré-requisito para ambas as funções é ter o ensino médio completo. A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.





A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários.