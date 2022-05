Formação gratuita em tecnologia tem 300 vagas abertas em Minas, SP e RS

O curso é exclusivo para jovens de 19 a 29 anos, que não estão estudando ou trabalhando de maneira formal e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino (foto: PublicDomainPictures/Pixabay )









As inscrições estão abertas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais pelo site até o dia 27/05. Para começar o processo, clique aqui.



Conteúdo e benefícios



Totalmente gratuita, a formação recebe o investimento de empresas parceiras que destinam seu capital no desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social e que estão fora do mercado. Os ingressantes terão acesso à conteúdos profissionais como comunicação, informática, inglês, tecnologia da informação e empreendedorismo.



Com metodologia social que vai além da teoria, o programa também envolve atividades nas áreas de cidadania, projeto de vida, convivência e vínculos. O curso tem duração de um ano.



Além do conhecimento, os estudantes terão direito à uma estrutra integral com bolsa auxílio, vale-alimentação, vale-refeição e convênio médico e odontológico durante a extensão do curso.





“Nós sabemos que muitos jovens são responsáveis pelo próprio sustento ou da família, por isso, os benefícios ajudam a manter o estudante nesse período do estudo para que ele possa focar no conhecimento sem se preocupar com a parte financeira. É uma oportunidade completa, que une conhecimento teórico e comportamentais, além de oferecer uma atmosfera de bem-estar para que o jovem conclua a formação pronto para o mercado de trabalho”, conta Wandreza Bayona, diretora executiva do Instituto Ser .



Serviço

Curso: “Ser Tech”

“Ser Tech” Período de duração: 12 meses, presencial/online (híbrido)

12 meses, presencial/online (híbrido) Quem pode participar: jovens de 19 a 29 anos, que tenham concluído Ensino Médio na rede pública de ensino.

jovens de 19 a 29 anos, que tenham concluído Ensino Médio na rede pública de ensino. Inscrições: até 27/05

até 27/05 Link: basta clicar aqui

basta clicar aqui Informações: (21) 98309-3313 ou E-mail: contato@sermais.org.br

O mercado da tecnologia está em ascensão no Brasil. Segundo o estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021”, feito pela Associação Brasileiras das Empresas de Software (ABES) , a indústria tech cresceu 22,9% e investiu cerca de R$ 200,3 bilhões em 2021. A projeção é de um crescimento de 8,2% em 2022.