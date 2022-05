Inscrições para cursos de tecnologia da Epamig começam no dia 30 de maio

Os editais estão disponíveis nos sites dos Institutos: EPAMIG ILCT EPAMIG ITAC . As fichas de inscrição poderão ser preenchidas a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de maio, nos mesmos canais.



Os cursos



O regime acadêmico será semestral, em tempo integral. As atividades didáticas serão presenciais, com três anos de duração e estágio supervisionado obrigatório (foto: Erasmo Pereira / EPAMIG Ascom )





O curso superior de tecnologia em laticínios objetiva formar profissionais aptos a planejar, implantar, executar e avaliar os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de leite e derivados. “O projeto pedagógico mantém como premissa o conhecimento teórico associado às atividades práticas, características que sempre diferenciaram o curso técnico da EPAMIG ILCT”, garante o coordenador pedagógico da Epamig, Frederico Passos.





Já o curso superior de tecnologia em agropecuária de precisão da EPAMIG ITAC será o primeiro com este enfoque no Brasil. “Trata-se de um curso que incorpora conteúdos teóricos e práticos voltados para os mais modernos conceitos da agricultura e da pecuária de precisão. Uma área nova, necessária e inovadora para o agronegócio de Minas Gerais e do Brasil”, avalia Frederico.





O regime acadêmico será semestral, em tempo integral, para os dois cursos. As atividades didáticas serão presenciais, com três anos de duração e estágio supervisionado obrigatório. Por fazerem parte da Rede Pública de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, os cursos serão gratuitos.





Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: processoseletivo@epamig.br.