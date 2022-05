Escola de BH oferece 240 bolsas gratuitas para cursos

O prazo para o programa de Qualificação Profissional é até 17 de junho e para a Educação Profissional Técnica, 2 de junho (foto: EPSA/Divulgação)









Desde 2000, a EPSA atua com protagonismo na inclusão social de jovens e adultos no mercado de trabalho. "Todos os cursos ofertados são totalmente gratuitos, incluindo material didático, uniforme, lanche e equipamentos de proteção individual (EPIs) para frequentar os nossos laboratórios. Além disso, a EPSA tem um contato permanente com empresas e agentes de integração, no intuito de estabelecer parcerias e captar vagas de empregos e estágios aos alunos", destaca o diretor da instituição, Marco Henrique Silva.

As inscrições para fazer parte dos novos programas da EPSA são limitadas e podem ser feitas no site . Para os candidatos que não tiverem acesso à internet, as inscrições podem ser feitas presencialmente na secretaria da EPSA (Av. Dep. Antônio Lunardi, 98 - Brasil Industrial), das 9h às 18h. O prazo para se candidatar aos programas de Qualificação Profissional vai até 17 de junho. Já para os interessados nas bolsas de Educação Profissional Técnica, o prazo vai até 2 de junho. Ambos os cursos terão início no segundo semestre de 2022.





Letícia Takenaka, aluna do curso técnico em informática da EPSA, é um exemplo de educação que gera oportunidades. "Desde que iniciei o curso, tive interesse em estagiar para aplicar meus conhecimentos. O programa de estágios da EPSA divulgou uma oportunidade e logo me interessei bastante, visto que é na área em que mais me identifico na TI. Hoje me encontro bastante feliz, sigo aprendendo muito e espero aprender infinitamente mais", conta.





A aluna do curso de técnico em administração, Brenda Guedes, também conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho graças aos estudos. "Quando consegui o estágio fiquei muito feliz, pois estava em busca dessa oportunidade. Espero aproveitar cada recurso disponível para praticar e aprimorar meus conhecimentos", diz Brenda.



Oportunidade de sucesso

Para concorrer à uma bolsa de estudo em ambos os programas, o candidato deve atender cumulativamente, a todos os requisitos de escolaridade pré-definidos em cada curso, renda familiar bruta mensal per capta, no máximo, até um salário-mínimo e meio mensal e participar do processo de análise socioeconômica.



Para os programas voltados para a educação profissional técnica de nível médio, além dos pré-requisitos já citados, os candidatos deverão participar de processo de habilitação por nota, que consiste na análise das notas finais do estudante nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática referentes a 1ª e 2ª séries do ensino médio.





Para mais informações, como documentação necessária e outros requisitos para participação no processo de concessão de bolsas, os interessados podem acessar o edital publicado na página da EPSA ou solicitar informações na secretaria da instituição.

Formação pensada para o futuro

A escola, criada e mantida pelos Freis Agostinianos, conta com uma infraestrutura de 3.460m² em um prédio de quatro andares, situado no Bairro Brasil Industrial, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.



"Contamos com um corpo docente altamente qualificado e uma metodologia de ensino dinâmica e interativa para proporcionar aos alunos um ensino que vai além das salas de aulas. Nossos estudantes têm à disposição laboratórios de usinagem mecânica, manutenção automotiva, robótica, eletricidade, hidráulica, pneumática e informática, além de biblioteca informatizada, quadra esportiva e espaços de convivência", explica o diretor da EPSA.





Os programas da EPSA trazem a concepção educativa com o foco no desenvolvimento humano e na formação profissional. "Para alcançar bons resultados em processos seletivos com inserção no mundo do trabalho, os alunos são preparados por meio de ações práticas que norteiam o itinerário formativo de nossos estudantes. Oferecemos palestras com abordagens relacionadas ao desenvolvimento humano e profissional, workshops, oficinas de currículos, orientação para entrevistas de emprego e estágio", explica Marco Henrique Silva.

