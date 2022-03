Senac tem mais de 11 mil vagas para cursos técnicos gratuitos e a distância

O candidato deve ter idade mínima entre 16 e 17 anos, conforme cada curso e, ainda ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado (foto: StockSnap/Pixabay ) Senac abriu inscrições para os cursos técnicos EAD, gratuitos, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) . São 11.360 vagas distribuídas em todo o estado, sendo seis cursos disponíveis: técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em qualidade, técnico em RH, técnico em secretariado e técnico em administração.









Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima entre 16 e 17 anos, conforme cada curso e, ainda ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado. Além disso, é necessário que a renda familiar mensal per capita do interessado, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos.





Em Belo Horizonte e região são disponibilizadas 2.440 vagas, sendo subdivididas pelas unidades/cursos. Veja no site.





Metodologia





Os cursos seguem a metodologia Senac de ensino e serão realizados na modalidade de educação a distância (EaD), sem encontros presenciais. Desta forma, a aprendizagem se dá de forma autônoma e com horário flexível. Os conteúdos dos cursos e atividades serão acessados em ambiente virtual.

Cursos Técnicos EAD, gratuitos, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Inscrições: até o dia 18/04

Início das aulas: 22/05

Áreas: Técnico em Logística (800 horas), Técnico em Meio Ambiente (1.200 horas), Técnico em Qualidade (800 horas), Técnico em Recursos Humanos (800 horas), Técnico em Secretariado (800 horas) e Técnico em Administração (1.000 horas).

Inscrições: no site

Informações: Central de Relacionamento: 0800 724 44 40 (Minas Gerais)