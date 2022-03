Senac de BH oferece 475 vagas em cursos gratuitos

Para participar é necessário que a renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos (foto: Senac/Divulgação)

As unidades do Senac em Belo Horizonte (Centro e Venda Nova) oferecem 475 vagas gratuitas em cursos diversos, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) Para se inscrever, é necessário que a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos (R$ 2.424).