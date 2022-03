Danone oferece programa de capacitação gratuito

A plataforma já contabilizou a adesão de mais de 300 farmacêuticos e o objetivo é impactar uma base de mais de 12 mil profissionais (foto: StockSnap/Pixabay )



A plataforma oferece treinamentos gratuitos para funcionários de farmácia com diferentes perfis, além de estímulos para engajamento, a fim de munir de conhecimento as equipes e treiná-las para atender os clientes sobre o tema de nutrição com mais propriedade. Investindo em inovação para agregar valor ao segmento de varejo farmacêutico, a Danone criou o Clube do Saber , programa de relacionamento e capacitação voltado para farmacêuticos e balconistas.









"Para a Danone, a plataforma é uma oportunidade não só de oferecer capacitação a farmacêuticos e balconistas, mas sim, de proporcionar aos consumidores uma experiência de compra completa e de qualidade, já que a consultoria prestada por estes profissionais, na maioria das vezes, influência na decisão do shopper", revela Juliana Moreti, diretora de trade marketing e e-business da Danone.