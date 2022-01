IOS abre 200 vagas para formação profissional para jovens e PCD de BH

Formados, os alunos podem ser indicados para oportunidades de emprego (foto: geralt / Pixabay) A unidade do Instituto da Oportunidade Social (IOS) de Belo Horizonte acaba de abrir inscrições para o curso de gestão administrativa com software ERP (amplamente utilizado pelas empresas), que ocorrerá ao longo do primeiro semestre, em formato presencial. As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 14 de fevereiro no site do IOS

Podem participar jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, desde que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública.



Os cursos do IOS BH serão feitos nas unidades da PUC-Minas São Gabriel (Rua Walter Ianni, 255, Bairro São Gabriel) e Barreiro (Av. Afonso Vaz de Melo, 1.200 - Barreiro de Baixo), graças à parceria entre as duas instituições, anunciada este ano.



Conteúdo



Além de conteúdos de tecnologia e administração, passando pelo pacote Office e operacionalização de sistema de gestão empresarial ERP, a grade do curso inclui conceitos administrativos de gestão e aulas de português e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento (soft skills).



O objetivo é garantir o máximo de preparo para o mercado de trabalho, conforme explica a superintendente do IOS, Kelly Lopes.

"Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno a elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver o briefing de um produto."





Empregabilidade

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação do aluno vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.



O IOS já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de tecnologia da informação, administração, RH e atendimento ao cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49%.



Em Belo Horizonte, por exemplo, mais de 1.600 jovens e pessoas com deficiência já foram formados para atuar nas áreas de TI e administração. Em média, a empregabilidade é de 70% após a formação. Estudos do IOS apontam que, ao conquistarem o primeiro emprego, os formandos ampliam a renda familiar em até 49%.





Erika Monique é um exemplo. Aos 18 anos, a estudante conseguiu em 2021 o seu primeiro emprego como jovem aprendiz na área de RH de uma empresa de logística. A chance surgiu após concluir dois cursos oferecidos pelo IOS, ambos com o foco em administração e tecnologia. Ela diz que o IOS foi um "achado" que a ajudou a identificar sua vocação para atuar nessa área. O próximo passo que planeja é ingressar na universidade para cursar gestão em RH.



Assim como Erika, outros cerca de 1.100 belo-horizontinos já tiveram encaminhamento para o mercado de trabalho graças a esse trabalho social, nos últimos 10 anos. A oferta de cursos, inclusive, é feita conforme a demanda das empresas, justamente para suprir a carência por profissionais.





Somente na área de TI, estima-se que até 2.024 esse setor deva empregar 421 mil pessoas (ou seja, mais de 140 mil vagas/ano). Porém, anualmente, apenas 46 mil pessoas obtêm esse tipo de formação, no Brasil – segundo dados da Brasscom.



Serviço:





Curso gratuito: de gestão administrativa com software ERP

de gestão administrativa com software ERP Público: jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos

jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos Vagas: 200 vagas

200 vagas Duração: seis meses

seis meses Inscrições: até 14 de fevereiro

até 14 de fevereiro Link: https://ios.org.br/inscricao/

https://ios.org.br/inscricao/ Central de Atendimento - WhatsApp: (31) 99705-9270.