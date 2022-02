JA Brasil oferece 710 bolsas de estudo em parceria com Google e BID Lab

Há 8o vagas para Minas Gerais. E os candidatos não precisam de nenhum conhecimento técnico na área ou experiência anterior (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) Com a crescente demanda por novos profissionais na área de tecnologia da informação, a Junior Achievement Brasil (JA Brasil) , uma das maiores organizações mundiais focadas no empreendedorismo de jovens, está abrindo novas turmas para o programa gratuito TECH.JÁ de capacitação profissional. O curso conta com o apoio do Google.org e do BID Lab para oferecer as 710 vagas convertidas em bolsas de estudo a estudantes da rede pública de ensino de todas as regiões do país.

As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de fevereiro, pelo site . O início das aulas está marcado para o fim de março.

Neste primeiro semestre de 2022, as vagas para o TECH.JÁ 2022 estão disponíveis nas seguintes localidades: Amazonas (30 vagas), Ceará (60 vagas), Distrito Federal (60 vagas), Espírito Santo (60 vagas, incluindo vagas exclusivas para o sistema penitenciário), Minas Gerais (80 vagas), Paraná (120 vagas), Pernambuco (40 vagas), Rio de Janeiro (80 vagas), Rio Grande do Sul (60 vagas), Santa Catarina (60 vagas) e São Paulo (60 vagas).



Segundo dados da Brasscom , associação que reúne as empresas do setor de tecnologia, até 2024 o mercado deve demandar 420 mil novos profissionais. Contudo, a formação de técnicos na área não segue o mesmo ritmo, somando cerca de 46 mil pessoas capacitadas ao ano.





“A formação de profissionais na área de TI é de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico do país. Vemos as empresas acelerando a digitalização dos seus negócios, buscando cada vez mais eficiência por meio da tecnologia digital. Aliado a essa necessidade está o propósito da Junior Achievement em impulsionar o futuro dos jovens, ampliando suas oportunidades profissionais, em um momento extremamente promissor”, afirma Marcelo Carvalho, presidente do conselho diretor da JA Brasil.





Ao final do curso, os jovens recebem o certificado profissional de suporte em TI emitido pelo Google, além da certificação da Junior Achievement Brasil. A partir deste momento, eles passam a integrar os bancos de talentos de empresas parceiras, como ABVCAP e Cia de Talentos, com possibilidades de participarem dos processos seletivos para as vagas disponíveis.





“Esse compromisso social das empresas parceiras é um dos grandes pilares da formação do curso oferecido pela JA Brasil a esses jovens. Estamos trabalhando em conjunto para levar a essas pessoas a chance de transformar suas vidas, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas compartilhando valores morais e éticos”, completa Carvalho





O Programa TECH.JÁ





Destinado aos jovens que concluíram o ensino médio na rede pública de educação, que tenham entre 18 e 29 anos e renda de até 2 salários mínimos por pessoa da família, o Programa TECH.JÁ é oferecido de forma on-line, com duração de quatro meses, sendo que as aulas acontecem cinco dias por semana, quatro horas por dia. A JA Brasil avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos alunos que não possuem o equipamento, dependendo da disponibilidade dos equipamentos em cada localidade em que o curso é oferecido.









Além das aulas técnicas, o curso ainda prioriza temas como autoconhecimento, ética, apoio para estruturar um currículo e como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga de emprego.



Os candidatos não precisam de nenhum conhecimento técnico na área ou experiência anterior. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa preencher os seguintes requisitos:

Renda per capita de até 2 salários mínimos;

Ensino médio completo;

Ter feito o ensino médio em escola pública;

Não estar trabalhando (em emprego formal) e nem estudando (em cursos do ensino superior ou tecnólogos);

Ter entre 18 e 29 anos;

Morar em uma das cidades onde o curso será oferecido (apesar de on-line, é necessário que as pessoas residam nos estados em que as vagas são oferecidas.

Além disso, os candidatos passarão por um teste de perfil e compatibilidade com a área profissional e, na última etapa de seleção, deverão frequentar a Semana Experimental do curso.





Prémio Super Heróis BID





Em 2020, o TECH.JÁ foi um dos quatro vencedores do Prêmio Super Heróis BID. O reconhecimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se deu pela capacidade de adaptação da metodologia do programa de forma exitosa diante do cenário de COVID-19 e, também, pela rápida solução em providenciar equipamentos (computador) e ajuda de custo para contratação de internet no valor de R$ 80.





TECH.JÁ: Capacitação profissional na área de tecnologia da informação

até 13 de fevereiro Site para Inscrição: https://jabrasil.org.br/ti

710 Localidades das vagas: AM (30 vagas), CE (60 vagas), Distrito Federal (60 vagas), ES (60 vagas, incluindo vagas exclusivas para o sistema penitenciário), MG (80 vagas), PE (40 vagas), PR (120 vagas), RS (60 vagas), RJ (80 vagas), SC (60 vagas) e SP (60 vagas).

