Projeto incentiva mulheres que trabalham no ramo da beleza impactadas pela crise

(foto: Pexels/Pixabay )



A pandemia trouxe desafios para todos os setores, incluindo o da beleza. Estúdios de maquiagem, ateliês, salões e barbearias registraram uma perda de faturamento média de 57%, segundo a 3ª edição da pesquisa sobre o impacto da crise imposta pelo coronavírus nos pequenos negócios, feita pelo Sebrae.



Entretanto, o dado mostra apenas um retrato do problema, pois existe outra parcela de profissionais que atua de forma autônoma e sente no bolso os efeitos do isolamento social, mas não entra nessas estatísticas. A pandemia trouxe desafios para todos os setores, incluindo o daEstúdios de maquiagem, ateliês, salões e barbearias registraram umade faturamento média de 57%, segundo a 3ª edição da pesquisa sobre o impacto da crise imposta pelo coronavírus nos pequenos, feita pelo Sebrae.Entretanto, o dado mostra apenas um retrato do problema, pois existe outra parcela de profissionais que atua de formae sente no bolso os efeitos dosocial, mas não entra nessas estatísticas.





Para fortalecer esses empreendimentos e estimular a geração de renda nesse ramo, o Instituto Grupo Boticário lança o programa "Empreendedoras da beleza".



A ação tem o objetivo de apoiar mulheres que trabalham por conta própria na área da beleza, formalizadas ou não, em situação de vulnerabilidade social, que estão sendo impactadas economicamente em decorrência da pandemia da COVID-19, em diferentes regiões do Brasil.





A iniciativa conta com duas fases, a primeira contempla a disponibilização de conteúdo on-line que aborda temas relacionados a busca de oportunidades, técnicas de vendas, inteligência emocional, gestão financeira, e empoderamento da mulher, entre outros.



Já na segunda, trezentas empreendedoras receberão uma cota de apoio de R%uFE69450 para incentivar a retomada dos negócios, auxiliando na divulgação do trabalho e na compra de insumos e ferramentas, por exemplo .





inscrições já estão abertas:



A plataforma de conteúdo desenvolvida em parceria com a organização social Aliança Empreendedora é gratuita e aberta ao público. Para ser elegível à cota de apoio, é importante que as candidatas sejam mulheres (cis ou trans) tenham mais de 18 anos, atuem na área da beleza e atendam outros critérios previstos no regulamento do programa. Asjá estão abertas: https://empreendedorasdabeleza.org.br/ de conteúdo desenvolvida em parceria com a organização social Aliança Empreendedora éPara ser elegível à cota de apoio, é importante que as candidatas sejam mulherestenham mais de 18 anos, atuem na área da beleza e atendam outros critérios previstos no regulamento do programa.





"Em um momento tão delicado como este, a nossa responsabilidade como braço social do Grupo Boticário se torna ainda mais necessária, oferecendo alternativas que potencializem o nosso propósito de transformar o mundo ao redor. O empreendedorismo está em nossa trajetória e desenhamos esse projeto a fim de contribuir com todas aquelas que também cultivam o sonho de ser uma empreendedora da beleza, nas comunidades mais impactadas em função da pandemia", diz a diretora-executiva do Instituto Grupo Boticário, Malu Nunes.





Serviço:





Programa: Empreendedoras da beleza





Inscrições: a partir de 1º de setembro pelo site a partir de 1º de setembro pelo site www.empreendedorasdabeleza.org.br





Mais informações: institutogrupoboticario@grupoboticario.com.br





O Instituto Grupo Boticário





Criado em 2004, o Instituto Grupo Boticário nasceu para dar oportunidades e oferecer experiências que possibilitam o contato com a beleza das pessoas, das relações e do mundo. Nos últimos cinco anos, impactou mais de 18 milhões de pessoas em todo o país.



Sua atuação abrange a realização e patrocínios de projetos sociais, culturais e de fomento ao empreendedorismo de impacto social, além da gestão de espaços culturais, como os Teatros Dr. Botica, em São Paulo e Curitiba, e o Mundo do Perfume, também na capital paulista.



Iniciativas que promovem o desenvolvimento social, inspiram atitudes positivas e propõem uma forma otimista e desafiadora das pessoas interagirem com o mundo.