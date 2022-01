Governo de Minas e Senac oferecem cerca de 3 mil vagas em cursos gratuitos

As aulas têm início previsto para fevereiro de 2022. (foto: Gerd Altmann por Pixabay ) Empreenda Jovem.



As aulas serão on-line, de forma remota, portanto, os interessados poderão se inscrever independentemente da cidade em que residam. É possível, também, ter apoio tecnológico presencial nas unidades do Senac. As aulas têm início previsto para fevereiro de 2022. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) , em parceria com o Senac , oferece 2.860 vagas em cursos gratuitos no estado. Tratam-se das vagas dos projetos Minas Programando As aulas serão on-line, de forma remota, portanto, os interessados poderão se inscrever independentemente da cidade em que residam. É possível, também, ter apoio tecnológico presencial nas unidades do Senac. As aulas têm início previsto para fevereiro de 2022.





A oferta é variada e contempla cursos nas áreas de TI, como administrador de redes, programador web, Wwb designer, operador de computador, programação de dispositivos móveis, administrador de banco de dados, desenvolvimento de jogos eletrônicos, ferramentas de marketing digital e programador de sistemas e de comércio e gestão.





A parceria é resultado de esforços da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Sedese que, por meio da qualificação profissional, busca ampliar as oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda de jovens e trabalhadores em contexto de vulnerabilidade social.



O subsecretário de trabalho e emprego, Raphael Vasconcelos, destaca a importância das ações qualificação no contexto atual. "Estamos num momento de recuperação de postos de trabalho impactados pela pandemia, entretanto, muitos setores se adaptaram de forma rápida e a natureza das atividades realizadas e competências exigidas pelo mercado mudaram muito. Dessa forma, são fundamentais projetos de qualificação como o Empreenda Jovem e Minas Programando para que, os jovens e trabalhadores, possam ter acesso aos conhecimentos necessários para se colocarem no mercado de forma digna.”







Sobre os projetos





O foco do Minas Programando é atender a demanda do segmento de tecnologia da informação por meio da qualificação profissional dos mineiros e do fomento de uma maior participação de mulheres na área.





Já o Empreenda Jovem busca qualificar, prioritariamente, jovens de 18 a 29 anos em cursos de gestão e negócios on-line, com foco no empreendedorismo. Cursos ofertados: assistente administrativo, assistente logística, comprador/estoquista, promotor de vendas, representante comercial, vendedor, trilha e-commerce e webdesigner.



Serviço: