Startups oferecem cursos para qualificação de pessoas

Os cursos são ofertados em diversos formatos e metodologias e os horários são adaptáveis (foto: Foto de Tirachard Kumtanom no Pexels)





Cada dia mais, os trabalhadores brasileiros precisam ser capazes de atender às demandas do mercado. Independente do segmento, a qualificação do empregado é indispensável para crescer e conquistar novas oportunidades profissionalmente.









Confira Edtechs e empresas que oferecem esse serviço



Labenu



A Edtech oferece cursos voltados para a inclusão de pessoas no mercado de tecnologia. A Labenu foca na prática e na execução de projetos, o que o mercado de trabalho exige.

O curso da edtech de tempo integral tem duração de 6 meses. Já para quem só pode cursar no período da noite, a duração é de um ano.

Os cursos da Labenu podem ser realizados mesmo sem conhecimento prévio sobre tecnologia e programação. As aulas são on-line com acompanhamento em tempo real.



EBAC Online



A Escola Britânica de Artes Criativas & Tecnologia (EBAC Online) é uma instituição de ensino parceira da Universidade de Hertfordshire, que oferece mais de 100 cursos on-line.





Os cursos oferecem opções de upskilling úteis para qualquer área de atuação, como os cursos para Excel, Google Planilhas, Liderança Criativa, Experiência do Cliente, Social Media Manager, Copywriting e SEO.





Com conteúdo direcionado para a prática, os cursos são ministrados de maneira assíncrona e têm entre três e oito meses de duração. Os professores EBAC Online são profissionais atuantes no mercado e treinados pela edtech.



Lingopass



Lingopass é uma plataforma de capacitação multi-idioma e multicanal com foco no mercado corporativo e educacional. A edtech oferece trilhas de aprendizagem adaptativas que se moldam ao tipo de personalidade do aluno.





A metodologia adaptativa e analítica utilizada permite identificar o perfil dos estudantes e moldar o aprendizado garantindo uma experiência prática e interativa.





A empresa atua no mercado de educação corporativa com soluções para aprendizagem, desenvolvimento profissional e imersão cultural em línguas estrangeiras, como inglês, espanhol e francês, bem como o português para estrangeiros.



Provi



A Provi é uma fintech, tecnologia financeira, de crédito educacional que oferece ferramentas para instituições de ensino financiarem o valor de seus cursos para os alunos.





Hoje, a Provi financia 180 mil estudantes no Brasil, atraindo em média 15 mil alunos novos ao mês.





A Provi usa um algoritmo próprio para fazer a análise de crédito dos alunos. São dois caminhos para o financiamento. No mais tradicional, o aluno paga parcelas fixas até quitar o valor do curso.





O outro é baseado no modelo ISA (Income Share Agreement, ou acordo de compartilhamento de rendimentos), em que não há parcelas definidas: o aluno paga apenas se e quando conseguir uma renda mínima por meio do trabalho.



Sanar



A Sanar é uma startup que oferece soluções para médicos e tem como objetivo democratizar o acesso de estudantes da classe C e D a cursos elitistas da área da saúde como veterinária, odontologia e medicina.





Ela oferece diversos produtos dentro do seu programa, como o Sanarflix, plataforma de vídeos on-line com conteúdos dos cursos presenciais para acesso on-line.





Além disso, a plataforma também conta com o Sanar Up, que oferece soluções financeiras para estudantes a partir do 4º ano, com empréstimos a partir de R%uFF04800 mensais, podendo chegar até R%uFF041600,00.





O objetivo da plataforma é auxiliar os alunos a custear os gastos do curso, promovendo e equidade dentro das universidades.