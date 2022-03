Prefeitura de BH abre 345 vagas de estágio para níveis médio e superior

Contratação imediata para cursos relacionados à Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins (foto: SMPOG/Divulgação)

Estudantes a partir de 16 anos que estejam nos níveis médio e superior interessados em estagiar na Prefeitura de Belo Horizonte podem se increver nos processos seletivos. O excutivo disponibiliza 345 vagas, sendo 120 delas para o nível médio e 225 para o nível superior. As inscrições podem ser feitas pelo Banco de Estágios 2022

Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta. Estudantes que fizeram o cadastro em 2021 e desejam participar neste ano devem se inscrever novamente. De acordo com a PBH, há 60 vagas para contratação imediata para os cursos relacionados à Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins.

Há vagas também nas áreas de Administração Pública, Biblioteconomia, Gestão Pública, Gestão em RH, Direito, Psicologia, Ensino médio 1º e 2º ano. Essas vagas são abertas conforme demanda das unidades da administração municipal e com a saída de outros estudantes que já encerraram o contrato. O programa de estágio tem validade de dois anos.

Ainda conforme o executivo, "estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Além disso, em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público", diz a nota.

Confira a remuneração:

Médio/Técnico (4 horas): R$ 519

Superior (4 horas): R$ 742,66

Superior (5 horas): R$ 928,35

Superior (6 horas): R$ 1.114

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.439

Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e o auxílio-transporte.

Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte.