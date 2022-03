CGU divulga gabaritos do concurso público com mais de 370 vagas

Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso da Controladoria Geral da União divulgou os gabaritos preliminares das provas do concurso com mais de 370 vagas, nesta terça-feira (22/3). As respostas estão disponíveis no site da banca organizadora .

A FGV disponibilizou o documento com as respostas e as provas. Apenas após os gabaritos divulgados e encerrado todo o prazo para recurso é que os resultados começarão a ser divulgados, tanto da objetiva quanto discursiva.

Confira o gabaritos CGU 2022 aqui!

Os candidatos que não concordarem com os resultados dos gabaritos das provas objetivas poderão entrar com pedido de recursos contra as respostas no prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de divulgação do gabarito no site da banca. Ou seja, os recursos serão aceitos nestas quarta e quinta, dias 23 e 24 de março.

Para recorrer, será necessário usar os formulários próprios, que serão disponibilizados no site da própria FGV. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo. Recursos enviados fora do prazo ou após a publicação do gabarito definitivo, não serão considerados.

As provas do concurso CGU 2022 foram aplicadas neste domingo (20/3) em em dois turnos, sendo: manhã, das 8h às 12h30min: prova objetiva de Conhecimentos Básicos e prova discursiva;

tarde, das 15h às19h: provas objetivas de Conhecimentos Específicos e de Conhecimentos Especializados.

Os exames aconteceram em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Provas As avaliações para técnico da CGU tiveram caráter eliminatório e classificatório e contemplaram 80 questões, composta por cinco alternativas cada. Dessas, 30 serão de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato a técnico que obtiver nota inferior a 12 (doze) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos; obtiver nota inferior a 18 (dezoito) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; obtiver nota inferior a 40 (quarenta) pontos na soma das notas das duas provas objetivas acima mencionadas; ou classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação.

Já o auditor respondeu a 110 questões, valendo um ponto cada, totalizando 110 pontos. A prova objetiva de Conhecimentos Especializados correspondeu à área de especialização escolhida pelo candidato no ato da inscrição, dentre as quatro disponibilizadas. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso o candidato a auditor que: Obtiver nota inferior a 12 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Especializados;

Obtiver nota inferior a 60 pontos na soma das notas das três provas objetivas acima mencionadas;

Classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação. Prova discursiva No mesmo dia da objetiva também foi realizada a prova discursiva, que consistiu em uma redação de até 30 linhas sobre tema da atualidade valendo 30 pontos. Serão corrigidas as redações dos 225 primeiros aprovados, considerando os empatados na última posição. Será reprovado na discursiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos do exame. No caso do técnico, a nota mínima é de 15 pontos.

O Concurso A Controladoria-Geral da União publicou o aguardado edital de abertura do concurso público para auditores e técnicos em dezembro de 2021. O documento oferta, ao todo, 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de Finanças e Controle, de nível superior; e 75 para técnico federal de Finanças de Controle, de nível médio. No total, 65.579 candidatos se inscreveram na seleção.

Além do grande número de vagas, o salário inicial também chama atenção: para técnicos, os ganhos mensais começam em R$ 7.283,31. Para auditores, o vencimento inicial é de R$ 19.197,06. A jornada para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

Para o cargo de técnico, há 51 vagas para o Distrito Federal. As outras 24 são para estados da região norte. Já para auditor, são 174 vagas para o DF e 126 para a região norte. Das oportunidades, 76 estão reservadas para candidatos negros e 19 para pessoas com deficiência.