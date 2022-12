Atacadista lança programa de contratação para profissionais 50+

Unidade no Bairro Belvedere, em BH (foto: Assaí Atacadista/Divulgação)





Mais resiliência, experiência, qualificação, comprometimento e maturidade. Com o objetivo de aumentar a representatividade dos(as) profissionais seniores em seu quadro de colaboradores(as) e somar com esses talentos, o Assaí Atacadista irá lançar o Programa 50+, para todas as lojas, centros de distribuição e escritórios da empresa distribuídos em 23 Estados mais o Distrito Federal.





A iniciativa faz parte das ações anunciadas durante a 6ª Semana de Diversidade da Companhia, que conta com uma série de práticas para fomentar a inclusão, a equidade e o respeito a todos(as) e está em linha com o Programa de Diversidade do Assaí, que conta com cinco temas prioritários (Raça LGBTQIA , Gêneros, Pessoas com Deficiência e Gerações). A página da Companhia na plataforma de recrutamento e seleção Gupy conta com uma área específica para concentrar as candidaturas de todos(as) os(as) profissionais com mais de 50 anos de idade e que serão direcionadas às oportunidades do atacadista. Em Minas, são seis lojas da rede: em BH, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Uberlândia e Ipatinga.

Atualmente, cerca de 6% de todos(as) os(as) funcionários(as) da empresa têm mais de 50 anos - o que representam mais de 4.000 pessoas. O Programa 50 fica ativo durante todo o ano e as vagas são elegíveis a todos os níveis e áreas da Companhia, nas mais de 240 lojas em funcionamento, além dos 11 centros de distribuição e escritórios do país. Inclui também a formação do time das cerca das 58 novas lojas que serão abertas até o final deste ano.

"As pessoas estão vivendo mais e com mais saúde e qualidade de vida. Isso gera grandes mudanças para a sociedade e para o mercado de trabalho. Profissionais com mais de 50 anos trazem características que têm muito a somar para a Companhia, como experiência de mercado, agilidade na solução de desafios e tendem a compartilhar mais os seus conhecimentos com os(as) demais colegas do time - além de qualidades comportamentais - são resilientes, comprometidos(as) e buscam trilhar carreira e se desenvolver no negócio. Apenas em 2021, contratamos mais de 250 colaboradores(as) com mais de 55 anos para atuarem em áreas como o açougue e o setor de frutas, verduras e legumes de nossas lojas mas, com o intuito de ampliarmos ainda mais esse quadro, fortalecemos o nosso pilar de Gerações e criamos o Programa 50 . Ele tem o objetivo de fomentarmos a contratação de pessoas a partir dessa faixa etária, oferecendo oportunidades para quem deseja retornar ao mercado de trabalho, com capacitação e planos de carreira para que essas pessoas possam tanto se estabelecer como crescer junto conosco", analisa Sandra Vicari, diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí Atacadista.

O Programa 50 nasce após estudos de mercado realizados pelo Assaí em que se observou que a atração desses talentos começa a ser dificultada a partir dos 50 anos de idade devido a diferentes fatores - entre eles estão vieses inconscientes e crenças inadequadas ainda difundidas perante o mercado de trabalho. O tema também traz atenção para a Década do Envelhecimento Saudável - termo cunhado pela Organização das Nações Unidades (ONU) para endossar ações e medidas que contribuam para o envelhecimento ativo e saudável da população. De acordo com dados do Ipea, 57% da população economicamente ativa no Brasil vai ter mais de 45 anos em 2050. Nesse mesmo ano, o Brasil deverá se tornar o sexto país com o maior número de pessoas acima de 60 anos no mundo, de acordo com o IBGE .

Entre as medidas de capacitação, estão cursos específicos dentro da Universidade Assaí. A plataforma de educação corporativa da Companhia, exclusiva ao time interno, possui cinco escolas de formação - Atacado, Liderança, Operações, Comercial e Desenvolvimento Técnico e Comportamental -, além de mais de 5.000 cursos e trilhas personalizadas de acordo com a área de atuação, trajetória de carreira e necessidades de desenvolvimento de cada colaborador(a), atendendo da base de colaboradores(as) até as altas lideranças.

Em linha com os esforços para promover um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e acolhedor, recentemente o Assaí também recebeu, em julho deste ano, o selo Great Place To Work (GPTW), que avalia a relação de confiança nas empresas e revela a percepção do(a) funcionário(a) em relação às várias políticas e comportamentos da organização, o que atrai e retém bons(as) profissionais e ajuda a criar boas relações com acionistas. Para saber mais sobre o Programa 50 acesse: https://assai.gupy.io/jobs/2593856