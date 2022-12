Concurso MPMG: prazo das inscrições termina nesta segunda

Edital está aberto desde o dia 1º de novembro (foto: MPMG/Divulgação)

Terminam nesta segunda-feira (5/12) as inscrições para o concurso do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Os candidatos têm até às 16h para fazer o cadastro.Estão abertas 101 vagas para os cargos de oficial (nível médio) e analista (nível superior) da instituição. O salário varia de R$ 4.000 a R$ 6.200, a depender da função.As inscrições para o concurso do MPMG são recebidas somente pela internet, no site da instituição . A taxa de inscrição custa R$ 90 para cargos de nível médio, e R$ 100 para nível superior.As provas, objetiva e discursiva, estão previstas para 15 de janeiro.