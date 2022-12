Edital de abertura do concurso TCM-PA é publicado; Salário chega a R$ 33,6 mil

(foto: IMP/Divulgação)

O Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará (TCM-PA) tornou público nesta segunda-feira (5/12) o edital de abertura do concurso destinado às vagas para o quadro de cargos de provimento efetivo. São ofertadas 74 vagas, sendo 70 imediatas e quatro para formação de cadastro reserva.



As oportunidades contemplam os cargos de técnico de controle externo, auditor de controle externo e conselheiro substituto, sendo:

Nível médio

Técnico de Controle Externo: nove vagas;

Nível superior

Auditor de controle externo – área jurídica: 25 vagas;

Auditor de controle externo – área contábil: 15 vagas;

Auditor de controle externo – área de engenharia: 11 vagas;

Auditor de controle externo – área de governança pública: 10 vagas; e

Conselheiro substituto: 4 vagas.

Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consuplan. O período de inscrições ficará aberto entre 14 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023. O valor da taxa de inscrições é de:

Técnico: R$ 33;

Auditor: R$ 42,50;

Conselheiro: R$ 30