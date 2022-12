Concurso: Receita Federal publica edital com salário de até R$ 21 mil

Para o cargo de auditor fiscal, o salário pode chegar até R$ 21 mil, já para analista tributário, pode chegar a R$ 11,6 mil (foto: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Foi publicado na manhã desta segunda-feira (05/12) no Diário Oficial da União o edital para o concurso da Receita Federal. Para o cargo de auditor fiscal, o salário pode chegar até R$ 21 mil, já para analista tributário, pode chegar a R$ 11,6 mil.



São 699 vagas - 230 para auditor e 469 para analista - e os interessados podem se inscrever do dia 12 de dezembro de 2022 até 19 de janeiro de 2023. As provas deverão ser realizadas em 19 de março de 2023 em todas as capitais do país.

Para cada um dos cargos há vagas dentro de cotas para negros e PCD (pessoa com deficiência ), com reserva de 20% e 5%, respectivamente. Os candidatos devem acessar o portal de concursos da Fundação Getúlio Vargas

Quem desejar se inscrever deve pagar uma taxa de R$ 210 para auditor fiscal, e de R$ 115, para analista tributário. O candidato que estiver inscrito no CadÚnico ou for doador de medula não precisa pagar a taxa de inscrição, mediante comprovação.

A fase da prova será dividida em objetiva (1° fase), discursiva (2° fase) e uma pesquisa de vida pregressa (3°fase). Os candidatos que passarem deverão fazer um curso de formação profissional, que será realizado de forma on-line e presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).