Concurso PCDF escrivão: resultado provisório de mais uma fase do certame é divulgado

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)









Organizado pelo Cebraspe, o certame registrou 52.636 inscritos concorrendo por 300 vagas efetivas. O edital foi publicado em 2019 e o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78 para 40 horas semanais de trabalho.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader O resultado final da sindicância de vida pregressa e investigação social, para todos os candidatos, e a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros devem ser publicados em 11 de janeiro de 2023. Os candidatos poderão ter acesso aos motivos da sua contraindicação, bem como interpor recurso contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social. O prazo é das 10h de 5 de dezembro às 18h de 9 de dezembro (horário oficial de Brasília/DF), na página oficial do certame.





O diretor da escola superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Yury Pereira, tornou públicos o resultado final na avaliação psicológica e o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia. Os nomes foram publicados no Diário Oficial do DF dessa sexta-feira (2/12), e podem ser conferidos a partir da página 105. Clique aqui para acessar o documento.