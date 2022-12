Escolas de Aprendizes-Marinheiros lança concurso que oferta mais de 700 vagas

(foto: Marinha/Divulgação)

Foi divulgado nesta sexta-feira (2/12) o edital do concurso público de acesso às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). São ofertadas 671 vagas de nível médio, sendo 48 para mulheres.Os interessados em se inscrever nesta seleção precisam ter entre 18 e 22 anos até 30 de junho de 2024. O período de inscrições será aberto em 30 de janeiro e seguirá assim até 12 de fevereiro de 2023. As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do SSPM, no site de ingresso na Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40.O concurso será feito por meio de prova objetiva. A aplicação do exame está prevista para 2 de abril. A avaliação será composta por 50 questões distribuídas, nas seguintes disciplinas:

ciências (física e química - 15),

matemática (15), português (15) e

inglês (5).

"Uma novidade deste ano é a exigência do exame toxicológico, em cumprimento à Portaria Normativa n° 3.795/2022 do Ministério da Defesa. Sendo assim, o candidato deverá apresentar este exame com janela de detecção de no mínimo 90 dias abrangendo substâncias psicoativas ilícitas, como a maconha, cocaína, anfetamina, entre outras. O exame toxicológico terá validade de 60 dias, contados a partir da data de coleta do material até o dia de entrega do resultado na Junta de Saúde, por ocasião da Inspeção de Saúde (IS)" ressalta a CPAEAM.



Durante o curso, o aprendiz-marinheiro receberá uma bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90. Além disso, será proporcionado alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins