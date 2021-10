350 vagas: último dia de inscrições para a PCRJ

(foto: PCRJ/Divulgação)

Atenção, concurseiros! Hoje (26/10) é o último dia para se inscrever no concurso público com 350 vagas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). As vagas são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a até R$ 10 mil. Confira a distribuição: