Sine oferece 964 vagas de emprego na Grande BH com salário de até R$ 3 mil

Para concorrer, interessados deve comparecer a um dos postos de atendimento do Sine. Existem postos no Barreiro, Venda Nova e no BH Resolve, no Centro (foto: PBH/Divulgação) O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está com 964 vagas de emprego disponíveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As opções dão oportunidades de primeiro emprego para pessoas com experiência, além de requisitar diferentes formações escolares. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 3.000.









Existem postos no BH Resolve, na região Central, no Barreiro e Venda Nova. Para o atendimento no Sine BH Resolve, é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura

Sem experiência

Das 964 vagas de emprego, 851 são para pessoas sem experiência profissional. Uma é para mecânico de automóvel (é necessário ter curso de mecânica automotiva), 850 são para operador de marketing ativo e receptivo, sendo divididas entre o Vale do Jatobá, região do Barreiro, e o Bonfim, região Noroeste.





As vagas para operador de marketing, na região do Barreiro, não exigem ensino médio completo, enquanto, no Bairro Bonfim, é necessário. Os salários para as oportunidades sem experiência vão de R$ 1.212 a R$ 1.600.

Com experiência

Ao todo, 131 vagas são destinadas a pessoas com experiência. Entre as oportunidades estão as de atendente, pedreiro, cozinheiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, operador de caixa, vendedor, entre outras. É necessário ter no mínimo 6 meses de experiência comprovada, com exceção das vagas para pedreiro (3), em que é preciso ter somente um mês.





Os salários variam em torno de R$ 1.500, excluindo dos que exigem curso técnico. Por exemplo, uma vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial, no Bairro Castanheira, na região do Barreiro, oferece salário inicial de R$ 3.000 e exige apenas o ensino médio completo.





Há uma vaga para auxiliar de escrituração contável, em que é necessário ensino superior completo em Ciências Contábeis. O salário não foi informado.

PCD

Não há nenhuma vaga exclusiva, mas 888 aceitam pessoas com deficiências. Dentre elas estão mecânico de automóvel, operador de telemarketing, torneiro mecânico, técnico de segurança em trabalho, técnico em eletromecânica, pedreiro, servente de obras, soldador, copeiro, auxiliar contábil, garçom, agente de segurança, entre outras.





Em relação ao nível de escolaridade, as oportunidades podem exigir ensino médio e fundamental completos ou incompletos.