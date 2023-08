PMDF retoma concurso para soldado; retificação anulou três questões

567

Entre as alterações do certame está a anulação de três questões, totalizando 77 questões válidas com peso 1,038961039 por questão. Segundo o edital, em caso de anulação, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões da prova.





No documento também consta o resultado preliminar das provas objetivas, na seguinte ordem: cargo, nome, inscrição, nota por área de conhecimento, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades, legislação aplicada a PMDF, conhecimentos específicos e nota final da prova objetiva.





O concurso da PMDF passou por diversos problemas nos últimos meses. As candidatas do certame lutam na Justiça para que as mulheres tenham as redações corrigidas. Em 12 de julho, a Defensoria Pública do DF chegou a entrar com um pedido na Justiça para que sejam feitas as correções.





Organizado pelo Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP), o certame oferta 2.100 vagas, sendo 700 imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas para homens e mulheres conforme a seguir:





Soldado QPPMC - Masculino: 1.890 vagas (630 imediatas e 1.260 cadastro reserva)

Soldado QPPMC - Feminino: 210 vagas (70 imediatas e 140 cadastro reserva)





Durante o Curso de Formação de Praças o valor da remuneração é de R$ 5.336,96 acrescido de e R$ 850, referente ao auxílio-alimentação.