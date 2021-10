Mais de 55% dos candidatos faltam às provas da PCPR; gabaritos divulgados

(foto: Agência Paraná/Divulgação)

A aplicação das provas do concurso público da Polícia Civil do Paraná (PCPR), realizada no último domingo (3), contabilizou mais de 55% de candidatos faltosos. De acordo com os dados publicados pela banca organizadora do certame, UFPR, ao todo 55,48% inscritos não fizeram a etapa.