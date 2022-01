Concurso IBGE: remuneração do recenseador é por produtividade. Saiba como calcular

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Ao todo são 208.703 vagas oferecidas pela instituição. Destas, 183.021 vagas são para o cargo de recenseador, que exige nível fundamental completo.

O cargo de recenseador não tem o pagamento estabelecido, uma vez que a jornada diária não é fixa. De acordo com o edital, os recenseadores devem trabalhar entre 25h e 50h semanais, respeitando os melhores momentos para fazer contato com os domicílios. Sendo assim, cada pessoa pode definir quando e quanto tempo vai desempenhar na pesquisa.

Além disso, o IBGE definiu que a remuneração do recenseador também varia de acordo com o nível de dificuldade em acessar os municípios e as casas para as entrevistas.

Para ajudar os candidatos a terem uma noção de quanto vão receber pelo serviço, o órgão criou um simulador e publicou um vídeo no youtube explicando exatamente como os cálculos devem ser feitos.

Segundo o instituto, três variantes formam a base do cálculo: Número de unidades visitadas;

número de entrevistas realizadas;

e número de pessoas recenseadas.

Para acessar o simulador e ter uma noção da remuneração do Censo 2022, o candidato precisa acessar o portal do IBGE, indicar qual o município pretende trabalhar, informar o número de horas semanais que pretende cumprir e clicar em enviar.

O site vai gerar a quantidade estimada de pessoas entrevistadas e visitas realizadas, bem como o valor recebido em uma semana e em um mês de trabalho. Além desses valores, o Instituto vai oferecer uma ajuda de custo para arcar com as despesas de locomoção.

No vídeo do Youtube, o IBGE dá mais detalhes sobre a remuneração e as obrigações do recenseador do Censo Demográfico 2022. Confira: [VIDEO1]