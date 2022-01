Empresa de atacarejo abre nova loja em Ipatinga com criação de 254 empregos

Empresa de atacarejo consolida sua expansão em Minas Gerais (foto: Divulgação/Assaí)

O Assaí Atacadista reservou 254 vagas de emprego para sua nova loja, que será inaugurada em Ipatinga, no Vale do Aço. As oportunidades servirão para preencher a equipe que vai atuar no estabelecimento que ficará na Avenida Pedro Linhares Gomes, no Bairro Industrial.

As vagas abrangem diversas áreas e são efetivas, com funções técnicas, operacionais e de liderança. Haverá espaço para pessoas com deficiênciaSegundo a empresa, haverá oportunidades de emprego para chefe de seção; fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro e auxiliar de açougue.Quem se interessar deve se cadastrar exclusivamente no site até 16 de fevereiro . Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas online e também presenciais.A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados, mais o Distrito Federal.

Atualmente, em Minas Gerais, a empresa de atacarejo conta, com três lojas - em Uberlândia, Contagem e Sete Lagoas, esta última inaugurada em dezembro de 2021.