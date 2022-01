Prefeitura de Mariana-MG retifica concurso público com 93 vagas

(foto: Portal da Cidade de MAriana) Mariana, em Minas Gerais, republicou o edital e divulgou nova retificação do concurso público para preenchimento de vagas de níveis médio, técnico e superior. O objetivo é o preenchimento de 93 vagas na administração pública.

Conforme a publicação, houve a prorrogação do pedido de isenção do valor de inscrição no período das 9h do dia 28 de fevereiro às 23h59 do dia 4 de março de 2022. O documento também alterou as vagas no cargo de guarda municipal, sendo 14 de ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. Ainda, a publicação traz mudanças nos requisitos do cargo de professor da educação básica.