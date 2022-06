Profissionais com mais de 50 anos: motivos para empresas apostarem neles

Hoje vive-se mais, entretanto, mesmo sob essa revolução da longevidade, as empresas geralmente optam pela contratação de jovens e rejeitam os mais velhos (foto: LinkedIn Sales Solutions/Unsplash ) etarismo é o termo que se refere à discriminação contra pessoas baseada no estereótipo de idade, costuma afetar principalmente as aquelas da faixa etária acima dos 40 ou 50 anos. Embora nem sempre explícito, é um preconceito que causa prejuízos sociais importantes, especialmente no mercado de trabalho. Para Gisele Miranda, mentora de carreira & liderança, esse tipo de ideia, além de ultrapassada, é prejudicial não somente para o profissional, como também para a empresa.



"Proatividade, curiosidade e outras características valorizadas pelo mercado de trabalho não dependem de idade, e sim, do perfil de cada pessoa. A idade não define, de forma nenhuma, o que um indivíduo é, nem aquilo que ele é capaz de desempenhar no ambiente de trabalho”, avalia a especialista.



“Não devemos ver os profissionais sênior como 'peças antigas’ a serem descartadas, pelo contrário. Eles têm qualidades que complementam o entusiasmo dos mais jovens, por isso, o ideal é equilibrar o time entre colaboradores júnior e sênior”, diz Gisele Miranda.









Embora nem sempre explícito, o preconceito com a idade causa prejuízos sociais importantes, especialmente no mercado de trabalho (foto: Pexels por Pixabay )

Pensando em combater o estereótipo em relação aos 50 , Gisele Miranda lista cinco motivos para as organizações darem oportunidade a esses profissionais:

1- Diversidade

Hoje, a diversidade é um aspecto valorizado no mundo corporativo, e é praticamente impossível uma organização ser bem-sucedida se não tiver um ambiente diverso. “O que de fato faz uma empresa crescer, tanto no meio econômico quanto no social, é a diversidade, que possibilita diferentes pontos de vista, de pessoas com origens e valores diferentes entre si”.





Sendo assim, quando uma instituição promove a contratação de profissionais maduros, está dando um passo a favor da diversidade. “Isso beneficia não somente o colaborador como a empresa como um todo, que passa a estar mais alinhada à realidade corporativa de hoje, cada vez mais voltada para a inclusão”.

2- Experiência e conhecimento

Por terem mais vivência e terem passado por situações desgastantes, os profissionais mais maduros tendem a ter uma visão mais macro e “jogo de cintura”. “Por serem mais velhos, costumam ter mais habilidade para lidar com momentos de crise de um modo mais leve, por isso não ser novidade na vida deles. Os 50 carregam consigo antigas experiências que servem de “lição” para as novas, e dessa forma conseguem avaliar o que fazer e o que não fazer no trabalho”.

3- Exemplo para os mais jovens

Não é novidade que o conhecimento é passado de geração em geração. Em relação ao trabalho, não é diferente. “A troca entre jovens e mais velhos pode ser frutífera para a empresa, pois um aprende com o outro”.





Dessa maneira, de acordo com a especialista, há apenas benefícios nessa relação, que, a partir da troca de ideias, pode transformar e melhorar qualquer ambiente. Para a mentora, “a união entre o passado e o presente é o que faz o futuro”.

4- Marketing empresarial

Empresas inclusivas ganham cada vez mais proeminência no mercado, pois o mundo está cada dia mais consciente em relação à importância de combater preconceitos. Por isso, incluir profissionais maduros e defender a contratação dessas pessoas pelo mercado pode também auxiliar na estratégia de marketing.





“É possível, nesse caso, juntar o útil ao agradável. No entanto, é fundamental que a empresa esteja de fato engajada com essa causa e promovendo realmente a inclusão, inclusive dos 50 . É preciso ter embasamento, caso contrário, querer trabalhar esse tipo de marketing será um tiro no pé”.

5- Turnover mais baixo

Jovens costumam ter pouca experiência e são mais inclinados a se arriscar e testar diferentes empresas ou mesmo carreiras, experimentando as opções em busca do autoconhecimento e de definir que rumo tomar.



Profissionais maduros estão mais consolidados em suas carreiras e tendem menos a essas “mudanças de rota”. Desse modo, é mais difícil que se demitam ou deixem a empresa, pois já descobriram o que os satisfazem.



"Isso não é uma regra, nunca é tarde para mudar, aliás, quem pensar dessa forma estará praticando etarismo contra si mesmo. Mas é a realidade, que, na maioria dos casos, os mais jovens- como por exemplo estagiários- ainda estão tentando descobrir o que querem fazer da vida, e a chance de rotatividade e troca constante de funcionários é maior”, finaliza a especialista.