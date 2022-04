Caroline Marcon, consultora organizacional e coach executiva, diz que quem escolher o empreendedorismo precisa de garra, coragem e autoconfiança (foto: Joel Rocha/Divulgação) As habilidades requeridas pelos profissionais são muito suscetíveis a inovações tecnológicas e mudanças culturais, econômicas e sociais de cada época. Isto ocorreu quando teares manuais foram substituídos pela máquina a vapor e vem ocorrendo na atualidade, marcada pela digitalização e por preocupações cada vez maiores em relação ao meio ambiente e à qualidade de vida.









Caroline ressalta a importância de o profissional balizar suas decisões na carreira por meio de intenções bem definidas. Segundo a coach executiva, reside aí não somente a chave do sucesso profissional, mas também da satisfação pessoal.



Não obstante, de acordo com a consultora organizacional, com tantas novidades surgindo a todo instante, não é recomendável fechar muito o plano de carreira. "Fazer isso é perder boas oportunidades".





O que pode e deve ser feito, conforme a professora de MBAs de gestão estratégica de pessoas e liderança da FGV/SP, é mapear tendências e usá-las como base para construir o perfil profissional.



Abaixo, Caroline destaca as principais tendências de carreira para os próximos cinco anos.





1 - Trabalho freelancer





É uma das principais tendências do mercado de trabalho. Caroline destaca que uma grande parcela de profissionais da geração milllenial já trabalha desse modo e a expectativa é de que mais de 50% dos profissionais da geração Z optem por serem freelancers devido à liberdade e à flexibilidade que a modalidade oferece.



Conforme a consultora organizacional, o trabalho freelancer costuma ser realizado por profissionais autônomos como fotógrafos, consultores, escritores, arquitetos etc. “Por prestarem serviços especializados é esperado desses profissionais que estejam sempre um passo à frente em relação ao conhecimento inerente à sua área de atuação. Dessa forma, o upskilling é uma forma de aprendizado muita recomendada para quem é freelancer".





2 - Trilhas baseadas em conhecimento e experiência





Conforme a consultora organizacional, trata-se de uma maneira de adquirir conhecimento profissional combinando teoria e prática. Mais direcionadas a posições executivas, na área de marketing, finanças e recursos humanos, por exemplo, as trilhas baseadas em conhecimento e experiência têm como peça-chave o upskilling ou melhor, o aprimoramento de conhecimento em áreas nas quais os profissionais já estão inseridos.



“Ao buscar preencher possíveis lacunas e aumentar seu domínio sobre o assunto, o profissional eleva suas chances de destacar-se ante a concorrência e garante para si as melhores oportunidades".





3 - Trilhas baseadas em habilidades





De acordo com a consultora organizacional, trata-se de uma trilha que se relaciona iminentemente com habilidades físicas/ manuais e prestação de serviços. “Nela se encaixam artistas de teatro, de música, de artes plásticas, de design etc. e chefs de cozinha, por exemplo”, relata. Nesse sentido, segundo Caroline, para estes profissionais é importante adquirir experiência, criatividade e a marca autoral.





4 - Empreendedorismo





A coach executiva explica que um empreendedor é definido pela capacidade de resolver os problemas dos outros de maneira eficiente e viável do ponto de vista financeiro. Dessa forma, para se tornar um empreendedor de sucesso, conforme Caroline, a pessoa precisa saber identificar de maneira clara suas habilidades, ou seja, aquilo que faz bem, e seus valores pessoais, que balizarão o modo como ofertará seus serviços. “Garra, coragem e autoconfiança são qualidades fundamentais para quem tem tendência ao empreendedorismo".