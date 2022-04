Google Brasil abre inscrições para programas de estágio

Há vagas na área de engenharia de software, no Centro de Engenharia de Belo Horizonte (foto: Frederico Mateus Cursino/Divulgação) Google Brasil abre inscrições para dois programas de estágio: um na área de negócios, em seu escritório em São Paulo, e outro na área de engenharia de software, no Centro de Engenharia de Belo Horizonte. As vagas de ambos seguirão o modelo de trabalho híbrido, adotado globalmente pela companhia. O processo de seleção será feito 100% on-line.









Já o estágio em engenharia, que também tem 11 anos de existência, tem duas datas de início: agosto de 2022 e janeiro de 2023. O programa tem uma duração menor, de 14 semanas - cerca de três meses.



Para concorrer, as pessoas candidatas devem estar cursando bacharelado, mestrado ou doutorado em ciência da computação ou área técnica relacionada em uma universidade brasileira e ter previsão de graduação entre dezembro de 2022 e julho de 2023. Uma novidade deste ano é o oferecimento de canais dedicados para inscrições de pessoas negras e pessoas com deficiência.





Os(as) participantes também passarão por uma triagem de currículos e entrevistas com o comitê interno. Para as vagas em engenharia é necessário ter experiência em programação em uma ou mais das seguintes linguagens: C, C+ , Java, JavaScript ou Python.





E para mais informações sobre o processo seletivo do programa de engenharia, haverá uma série de lives on-line na página Careers on Air, nos dias 17 e 19 de abril, das 19h às 20h, com a participação do time de RH e especialistas das áreas de contratação para compartilhar dicas de currículo, orientações para entrevistas e tirar dúvidas sobre o processo seletivo. Todas as pessoas que se candidatarem receberão convites via e-mail para participar do evento on-line.





Perfil Googler





Entre as características observadas durante o processo seletivo de ambos os programas, estão a capacidade analítica e o interesse em resolver desafios, interesse no digital e habilidades organizacionais, além da capacidade de atuar em ambientes diversificados.



Além disso, as pessoas candidatas serão avaliadas de acordo com suas habilidades e competências. "Valorizamos pessoas que têm mais chances de demonstrar seu potencial em diversas áreas, o que é muito importante para alcançar essa pluralidade de perfis que impactam diretamente a forma como a empresa opera”, afirma Bruna Seibert, gerente de programas de estágio do Google.





No início de 2022, abriu canais de candidatura voltados para a comunidade negra para vagas em diversas áreas, identificadas com o complemento "Black Community Inclusion" (Inclusão da comunidade negra, na tradução livre). No site de carreiras também é possível filtrar oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Google tem o compromisso global de se tornar uma empresa cada vez mais representativa e diversa. Por isso, segue ampliando suas iniciativas de contratação de pessoas negras e com deficiência no País. Em 2019, lançou o Next Step, programa de estágio para estudantes negros(as) que eliminiu o inglês como pré-requistito.





Segundo Yale Soares, gerente de programas de estágio em engenharia e recrutadora do Google, abrir canais focados na contratação de pessoas negras e com deficiência é uma forma de reduzir as barreiras de entrada a grupos historicamente subrepresentados no mercado de trabalho.



"Além disso, a representatividade na nossa força de trabalho nos permite criar produtos e serviços que contemplem a diversidade das pessoas que usam o Google todos os dias", completa.





Expansão da área de engenharia no Brasil





Em janeiro deste ano, o Google anunciou que tem planos para dobrar sua força de engenharia no Brasil, passando dos atuais 200 profissionais de engenharia para 400 até o fim de 2023. Hoje, a empresa tem um Centro de Engenharia em Belo Horizonte (MG) e ao longo dos próximos dois anos, irá aumentar o número de profissionais atuando na capital mineira e investirá no desenvolvimento de uma força de Engenharia na cidade de São Paulo (SP).





As novas contratações são um passo importante para manter o protagonismo do Brasil na pesquisa e desenvolvimento de produtos Google, que são usados no mundo inteiro.





Informações de serviço:





Programa de estágio em Engenharia de Software

Período de inscrições: até 25 de abril de 2022

Link para inscrições: geral , pessoas com deficiência e pessoas negras

Lives preparatórias sobre o processo seletivo do Google na página Careers on Air.

Pré-requisitos: os candidatos devem estar cursando bacharelado, mestrado ou doutorado em ciência da computação ou área técnica relacionada em uma universidade brasileira, graduando-se entre dezembro de 2022 e julho de 2023. É necessário inglês fluente.

Data de início de estágio: 15 de agosto de 2022.





Programa de estágio em negócios