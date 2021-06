Google traz ao Brasil app que ensina programação de maneira gratuita

Até 2030, o Brasil precisará de 1 milhão de profissionais na área de programação (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A partir de hoje, 8 de junho, os brasileiros poderão acessar a versão em português do Grasshopper ( https://grasshopper.app/ ), aplicativo gratuito desenvolvido pelo Google com o objetivo de ensinar programação para iniciantes por meio de jogos e lições interativas de JavaScript, a linguagem utilizada por mais de 70% dos programadores.





Criado por uma equipe de programadores do Google em sua incubadora para produtos experimentais, a Area 120, o Grasshopper tem como missão remover as barreiras que limitam o acesso à educação e preparar adultos e jovens para carreiras que utilizam a programação.



O aplicativo faz parte da iniciativa Cresça com o Google (



"Programar está se tornando uma habilidade essencial no mercado de trabalho, e queremos que todos possam aprender sobre isso", diz Susana Ayarza, diretora de marketing do Google.





O aplicativo oferece um ambiente de aprendizagem centrado em quem está começando - ou quer começar - a entender o mundo da programação.



Por meio de uma metodologia interativa, o aplicativo traz quebra-cabeças visuais, que instigam os alunos a utilizar os principais conceitos de codificação, como funções, loops e variáveis.



Com o Grasshopper, é possível aprender técnicas como: criar animações ou resolver problemas utilizando códigos, ou ainda construir um site com HTML e CSS. Agora, os brasileiros poderão ler as instruções, obter suporte e receber feedback em seu idioma nativo.





Segundo a McKinsey, até 2030, o Brasil precisará de 1 milhão de profissionais nesta área. E as oportunidades em programação são uma das que melhor despontam neste cenário.



Por isso, tem sido cada vez maior o número de pessoas que estão migrando para a carreira de programador, como mostra, por exemplo, um estudo recente do Google com a consultoria Bain & Company.



Hoje, no Brasil, cerca de 30% dos desenvolvedores vieram de outras atividades. Entre eles, 80% apontam melhoria na qualidade de vida e perspectiva de crescimento. Já metade diz que recomendaria a carreira para seus amigos. O conhecimento em tecnologia tornou-se quase essencial para quem vislumbra um futuro promissor no mercado de trabalho.Segundo a McKinsey, até 2030,. E as oportunidades em programação são uma das que melhor despontam neste cenário.Por isso, tem sido cada vez maior o número de pessoas que estão migrando para a carreira de programador, como mostra, por exemplo, um estudo recente do Google com a consultoria Bain & Company.Hoje, no Brasil, cerca de 30% dos desenvolvedores vieram de outras atividades. Entre eles, 80% apontam melhoria na qualidade de vida e perspectiva de crescimento. Já metade diz que recomendaria a carreira para seus amigos.









Diminuindo a lacuna entre homens e mulheres na tecnologia





Desde o lançamento do Grasshopper, em 2018, um milhão de pessoas passaram pelo menos uma hora aprendendo a codificar por meio do aplicativo.



Estudos acadêmicos sobre a eficácia do Grasshopper mostraram que, após duas semanas de uso, os alunos estão mais motivados para aprender a programar. E embora as mulheres tenham a tendência a se sentir menos seguras no início de suas jornadas de aprendizagem de codificação, foi observado que a diferença de confiança entre homens e mulheres diminui em 18% quando utilizam o aplicativo.



A inclusão das mulheres no setor é um dos objetivos do Grasshopper, cujo nome é homenagem a Grace Hopper, uma das pioneiras na programação de computadores.





O número de mulheres trabalhando com TI, no Brasil, dobrou na última década, mas elas ainda são menos de um quarto do total de trabalhadores da área, segundo estudo da Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).





O Grasshopper em português está disponível para Android e desktop.