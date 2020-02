Google abre inscrições para capacitar gratuitamente 10 mil mulheres

Melhorar as habilidades das mulheres no mundo digital ajudaria a alcançar igualdade no trabalho 40 anos mais rápido (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



No dia 13 de março, o Google realiza uma edição do Cresça com o Google – Women Will, seu programa de capacitação para criar oportunidades econômicas e promover o desenvolvimento e o sucesso de mulheres ao redor do mundo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.



O Cresça com o Google – Women Will incentiva as participantes a desenvolverem novas habilidades técnicas, comportamentais e pessoais, com uma agenda abrangente e pensada especialmente nas necessidades femininas.



Entre os temas escolhidos para esta edição, destacam-se ferramentas digitais, negociação, técnicas de vendas, e liderança feminina. O evento será no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e espera receber 10 mil mulheres.



O conteúdo será ministrado por Googlers e facilitadoras da Rede Mulher Empreendedora. A mestre de cerimônia de evento será a YouTuber Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada (https://www.youtube.com/channel/UCYWtYb0GcYrhDxOykcUpzJw).



As inscrições para o programa, que já treinou mais de 25 mil mulheres e passou por 12 cidades, já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site do programa (https://events.withgoogle.com/google-em-sp/).



O diferencial dessa edição está na criação durante o evento de um plano de desenvolvimento pessoal e de negócios que servirá de guia para as participantes que querem empreender, impulsionar seus negócios ou mudar de profissão. Ao final do evento todas receberão o certificado de participação.



Sobre o programa



O programa Cresça com o Google tem o objetivo de ajudar pessoas em todo o Brasil a se desenvolver e aprimorar suas habilidades, evoluir na carreira e fomentar os negócios. Ele nasceu do histórico de 20 anos de criação de produtos, plataformas e serviços que conectam pessoas e empresas em momentos importantes, ajudando-os a crescer e ter sucesso on-line.



O Cresça com o Google tem treinamentos específicos para empreendedores, mulheres, professores, desenvolvedores e jornalistas. Desde 2017, mais de 100 mil pessoas já foram treinadas presencialmente em 12 capitais brasileiras.



Sobre o Women Will





O Women Will faz parte do programa Cresça com o Google e tem o objetivo de capacitar mulheres brasileiras a criar suas próprias oportunidades econômicas, tornando-as confiantes e habilitadas para aproveitar todo o potencial do digital, seja iniciando um empreendimento, mudando de carreira ou encontrando um emprego.



O Brasil é o quinto país a receber o programa. Em 2017, teve um piloto do programa com 100 moradoras de Paraisópolis e Brasilândia, em São Paulo, para entender quais eram as necessidades reais delas e construir um treinamento relevante e efetivo. A experiência foi registrada em um documentário produzido e dirigido pela Hysteria, braço feminino da Conspiração Filmes: https://www.youtube.com/watch?v=va8OC4J_hzM&feature=youtu.be.



Em 2018 e 2019, o projeto foi realizado mensalmente no Google for Startups e também contou com edições especiais em Brasília, Teresina, Natal, Salvador, Fortaleza e João Pessoa, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte.



Em São Paulo foram 16 horas de treinamento, divididas em dois dias, focando especialmente em grupos femininos que não tiveram acesso a programas de capacitação, como mães de filhos pequenos, mães solo, mulheres maduras 50+ e mulheres transgêneros. Até momento mais de 25 mil mulheres já foram treinadas.



Cenário brasileiro



Quando o assunto é desigualdade econômica, o Brasil está em 92º lugar de 153 países no relatório de desigualdade de gênero elaborado pelo Fórum Econômico Mundial em 2020.



Essas distâncias foram ressaltadas devido à crise econômica e política que o país tem enfrentado nos últimos anos. Prova disso é o fato do desemprego entre as mulheres ser 37% maior na comparação com os homens.



Melhorar as habilidades das mulheres para lidar com o mundo digital ajudaria a alcançar igualdade no trabalho 40 anos mais rápido, segundo a consultoria Accenture. Por isso, conectá-las ao mundo on-line e fornecer as ferramentas necessárias para que possam usufruir ao máximo do digital é essencial para reverter o cenário brasileiro.



Investir na formação das mulheres é incentivar que encontrem novas oportunidades de trabalho, melhorem suas carreiras e abram seus próprios negócios. Além disso, é uma maneira de garantir crescimento para o país, pois o PIB poderia ser 30% mais alto se as mulheres participassem do mercado de trabalho na mesma proporção que os homens.



Mais informações em em www.womenwill.com/intl/pt-BR



Serviço

Evento: resça com o Google – Liderança e empreendedorismo digital para mulheres

Data: 13 de março de 2020

Local: Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera, São Paulo

Horários:

– das 7h às 9h: credenciamento

– das 9h às 9h30: início e abertura do treinamento

– das 9h30 às 10h20: liderança feminina

– das 10h20 às 11h10: técnicas de negociação e empreendedorismo

– das 11h10 às 12h: ferramentas digitais para você e seu negócio