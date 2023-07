L'Oréal Brasil: inscrições abertas para programa de trainee 2023

Com o objetivo de trazer toda a pluralidade da beleza no recrutamento e formação de seus novos líderes, a L’Oréal Brasil abre as inscrições para seu programa de Trainee 2023. Assim como todos os programas de entrada na empresa, metade das vagas são destinadas para pessoas negras. As vagas são para trabalhar na sede da empresa ou Laboratório de Pesquisa & Inovação, ambos no Rio de Janeiro, ou na fábrica em São Paulo.