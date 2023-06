Banco do Brasil: sai revisão de notas da redação e convocação para negros

567

(foto: Marcos-Santos/USP Imagens)

Foi disponibilizado, nesta terça-feira (13/6), o resultado dos pedidos de revisão das notas de redação e a convocação dos candidatos que se autodeclararem negros(as) no concurso do Banco do Brasil. A consulta pode ser realizada no site da banca organizadora, a Fundação Cesgrario.

Os candidatos constantes da Alocação serão submetidos ao procedimento de aferição da veracidade da autodeclaração prestada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras. O procedimento de aferição será filmado. O resultado sairá em 29 de junho.

A divulgação do resultado final do concurso está prevista para 14 de julho. Os selecionados terão remuneração inicial de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais, mais benefícios.

O certame ofereceu 4.299 vagas para o cargo de escrituário em duas especialiadades: agente comercial e agente de tecnologia. A Cesgranrio recebeu mais de 1,3 milhão de inscrições para o posto de agente comercial e mais de 130 mil para as vagas de agente de tecnologia. Ainda são ofertadas 2.226 vagas para cadastro reserva.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco