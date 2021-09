Viveo tem mais de 120 vagas abertas em todo Brasil

As oportunidades são para vários setores, de logística, a RH, marketing e TI. Há Há vagas para Minas Gerais (foto: StockSnap/Pixabay )



As oportunidades estão alinhadas à trajetória de crescimento da companhia, que tem 11 empresas no portfólio, e recentemente realizou seu IPO na B3, em São Paulo. Viveo (VVEO3), ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde , e atua desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de clientes, está com mais de 120 vagas de trabalho abertas para atuação em diversos locais do Brasil.









A Viveo surgiu a partir da decisão de expansão do negócio fundamental da Mafra, empresa de distribuição de materiais médico-hospitalares e medicamentos para hospitais, e agora um escopo muito mais amplo capaz de atender ao propósito de "Cuidar de Cada Vida". Atualmente, a companhia tem mais de 4.600 colaboradores.





"Somos um ecossistema integrado e completo que oferece serviços, soluções e respostas com agilidade, precisão e visão do todo. Para isso, fortalecemos um ambiente diverso e inclusivo, onde a união de nossos times por meio do nosso propósito de cuidar de cada vida, abre portas para a saúde do futuro. Queremos talentos que procurem contribuir com nossa história de crescimento organizacional", afirma Cintia Drehmer, gerente sênior RH da Viveo.