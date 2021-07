RHI Magnesita abre programa de estágio com 71 vagas, 63 para Minas Gerais

Para participar é preciso ter disponibilidade para atuar de modo híbrido (presencial e on-line), conforme a cidade correspondente à vaga pretendida. Outro pré-requisito do programa é ter previsão de conclusão do curso entre novembro de 2022 e dezembro de 2023.



As 71 vagas abertas para esta edição são direcionadas às mais variadas áreas do conhecimento, como engenharias, administração, gestão, tecnologia da informação (TI), direito, geologia, contabilidade e economia, dentre outras.





A maior parte das oportunidades é direcionada para a planta industrial da RHI Magnesita, instalada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 63 vagas.



Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-estágio no valor de R$1.417, vale-transporte, seguro de vida, auxílio home office no valor de R$300, inclusão no “Pleno Apoio” (assistência psicológica e consultoria financeira e jurídica) e GymPass (plataforma corporativa de atividade física, saúde e bem-estar).





“O Programa de Estágio da RHI Magnesita busca oferecer aos estagiários e estagiárias uma vivência ativa em nossas rotinas. Nosso objetivo é criar um elo entre experientes profissionais e o time de estágio, promovendo experiência de mercado, aliada a aprendizado e ganho técnico. Mesmo sendo constantemente reinventado, o programa de estágio virou tradição na nossa empresa, sendo a porta de entrada para excelentes profissionais que temos e tivemos. Isso faz com que o nosso time tenha muito entusiasmo em colaborar com a formação prática dos estudantes”, afirma Matheus Oliveira, gerente de RH.





Todas as informações sobre as vagas, tais como áreas do conhecimento, localidade da oportunidade, descrição das atividades e exigências para o cargo estão disponíveis no site





Serviço





Programa de Estágio RHI Magnesita





Inscrições: até 12/08