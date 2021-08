Saúde mental no ambiente corporativo: quando é a hora de parar?

Manter um bom desempenho no mercado de trabalho é importante para a evolução profissional, no entanto, nunca se esqueça de manter o equilíbrio, respeitando os limites (foto: Tumisu/Pixabay)



Durante as Olimpíadas de Tóquio, a ginasta norte-americana e favorita Simone Biles deixou a competição por opção e alegou que precisava cuidar da sua saúde mental. A decisão foi anunciada pela Federação Americana de Ginástica, que apoiou incondicionalmente sua escolha. Durante as Olimpíadas de Tóquio, a ginasta norte-americana e favorita Simone Biles deixou a competição por opção e alegou que precisava cuidar da suaA decisão foi anunciada pela Federação Americana de Ginástica, que apoiou incondicionalmente sua escolha.









Para manter uma carreira estável atualmente, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é muitas vezes necessário lidar com estresse, ansiedade e outros tipos de desgastes emocionais. Quando se trabalha na maior parte do dia, o tempo livre nem sempre é suficiente para enfrentar as responsabilidades e, ao mesmo tempo, tratar de sua saúde mental.



De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos emocionais e comportamentais estão entre os principais motivos de faltas ao trabalho no mundo.





Este assunto ainda é um tabu, não apenas em ambientes corporativos, mas na sociedade como um todo. É comum que nós mesmos interpretemos nosso desgaste emocional como um sinal de fraqueza que poderia ser facilmente resolvido com um pouco de força de vontade. No entanto, o que poucos sabem é que estes transtornos são capazes de causar disfunções nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento no funcionamento mental de um indivíduo.





‘abandono’ de carreira, ele certamente precisa contar com a ajuda de um profissional especializado. Para que isso seja possível, uma pausa para restabelecimento é muito importante.



Marshal Raffa ainda completa: “O bem-estar de uma equipe também é responsabilidade da liderança empresarial. Os líderes precisam reconhecer a relação entre o trabalho e o adoecimento mental”. Segundo Marshal Raffa, diretor executivo da Thomas Case & Associados , para um trabalhador lidar com esse tipo de sentimento, que muitas vezes pode parecer umele certamente precisa contar com a ajuda de um profissional especializado. Para que isso seja possível, uma pausa para restabelecimento é muito importante.Marshal Raffa ainda completa: “O bem-estar de uma equipe também éempresarial. Os líderes precisam reconhecer a relação entre o trabalho e o adoecimento mental”.





O afastamento faz parte do processo de superação dos problemas, que será completo na medida em que o colaborador encontrar apoio não apenas de ajuda especializadas, mas também de seus superiores, que devem fornecer recursos para seu retorno ao ambiente corporativo.



“Informar a organização e a liderança sobre a necessidade de pausa diz muito sobre a confiança que a empresa transmite aos seus funcionários. Um colaborador precisa se sentir confortável para conversar sobre seus problemas com o gestor e, para isso, a instituição deve saber claramente quais são suas responsabilidades referentes à saúde da equipe”, ressalta Raffa.





Como identificar a necessidade de afastamento?





Os sintomas de estafa emocional são muito subjetivos e variam de pessoa para pessoa. No entanto, existem alguns sinais que podem te ajudar a identificar os casos de transtornos, são eles:

Perda de interesse e prazer em realizar atividades que antes eram consideradas agradáveis; Sensação de cansaço constante; Baixa autoestima; Sentimento de culpa; Falta de concentração; Oscilação do humor; Ansiedade; Distúrbios do sono e do apetite.

Caso sejam identificados casos de adoecimentos já instalados dentro da equipe, os líderes devem manter uma comunicação de apoio e confidencialidade para que os profissionais atingidos se sintam confortáveis ao pedir suporte em seu restabelecimento.





“Vale ressaltar que também cabe à liderança a disponibilização dos recursos necessários para que o colaborador realize suas atividades laborais como, por exemplo, por meio de ações de redesenho do trabalho e de horários flexíveis”, explica o diretor.





Fazer questão de manter um bom desempenho no mercado de trabalho é importante para a evolução profissional da população. No entanto, nunca podemos esquecer de manter o equilíbrio, respeitando os limites.