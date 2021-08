Dia Nacional da Saúde: veja concursos públicos abertos com chances na área

Fundsaúde

O certame visa selecionar 4.401 profissionais, sendo 326 por meio de provimento imediato e mais 4.075 por formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 2.400. O período de inscrições ficará aberto até 2 de agosto, por meio do site da Vunesp. Saiba mais! No estado do Ceará, a Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) oferce mais de 6.000 vagas para profissionais que tenham níveis médio ou superior. Os salários variam entre R$ 2.200,00 e R$ 23.833,33. Para participar, As inscrições seguem até às 16h do dia 19 de agosto de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da FGV. Saiba mais!