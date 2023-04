Parceria entre Fiat e Betim abre 600 vagas de emprego para jovens

O Jovem do Bem abrange vagas de primeiro emprego, estágio, além da iniciativa de menor aprendiz e o cadastro é realizado pela Seter (foto: Divulgação / Prefeitura de Betim) Moradores de Betim podem se candidatar para 600 vagas de atuação na Fiat Automóveis. A parceria entre a prefeitura e a empresa faz parte do programa municipal Jovem do Bem e dispõem vagas para moradores da cidade que têm de 18 a 21 anos de idade. O cadastro é feito pela Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter).





Para o trabalho na Fiat, especificamente, os convocados já devem ter concluído o ensino médio. As contratações serão asseguradas pela CLT e pela Bolsa Aprendizagem. O candidato deve apresentar documentação atualizada e permanecer atento aos meios de comunicação informados no cadastro, como e-mail e celular.





Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter)





Endereço: rua Tito Pedrosa, 55%u202F– Centro





Horário de atendimento: das 8h às 17h.





Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3531-1268

Jovem do Bem





Criado em 2017 pela atual gestão municipal, o Jovem do Bem oferece às empresas que disponibilizam oportunidades de trabalho para os betinenses com idade entre 14 e 24 anos devidamente cadastrados descontos de 1 a 50% no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e de até 20% no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O Jovem do Bem abrange vagas de primeiro emprego, estágio, além da iniciativa de menor aprendiz.