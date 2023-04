Concurso Senado: FGV disponibiliza resultado do TAF

Aqueles que foram considerados inaptos poderão ter acesso ao vídeo do desempenho nos exercícios realizados no TAF por meio do site da FGV, até o término do prazo recursal. Após esse período, o acesso não será possível.





O concurso do Senado foi aberto agosto de 2022 e ofereceu um total de 1.002 vagas, sendo 980 para formação de cadastro de reserva e 22 para preenchimento imediato. Há chances para analista legislativo (11), policial legislativo (7), consultor legislativo (2), advogado (1) e taquigrafia (1).





As vagas para analista legislativo se destinam às especialidades de: administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, processo legislativo, informática legislativa — análise de sistemas e informática legislativa — análise de suporte de sistemas.





As remunerações iniciais variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68, a depender do cargo. Ao todo, foram registradas 83.059 inscrições. As provas objetivas foram aplicadas em 6 de novembro, nas capitais e no Distrito Federal. Junto com as provas objetivas, os candidatos a policial legislativo e analista legislativo fizeram as provas discursivas. Em 27 de novembro, foram aplicadas as provas discursivas para consultor legislativo e advogado.