Conheça a história de empresária de 24 anos que é diretora de clínica em BH

Thamara conta com uma responsável técnica, além de especialistas nas áreas de lentes de contato, próteses fixas e implantes (foto: Reprodução/Youtube)

Ela só tem 24 anos e hoje comanda uma clínica odontológica no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de BH. Thamara Matos está à frente da Brilho Dente - Odontologia Estética Avançada, inaugurada há três meses. Apesar do pouco tempo de existência, a empresa não para de crescer e já tem faturamento na casa dos três dígitos. Determinada, Thamara cuidou de todos os detalhes, desde a idealização do nome, a escolha do lugar, até todos os processos, da arquitetura ao corpo clínico. A Brilho Dente foi inaugurada em maio deste ano e tem uma equipe formada por dentistas de todas as especialidades.





Thamara conta que essa "veia" empreendedora a acompanha desde a infância. "Eu sempre quis ter o meu dinheiro. Aos 7 anos, já queria vender alguma coisa", diz. Natural de Mirabela, cidade do Norte de Minas com pouco mais de 13 mil habitantes, ela seguiu os passos do pai. "Ele dizia que nunca iria trabalhar para os outros e que enxergava em mim um talento para os negócios."

'A partir do momento que comecei a ver a rotina na clínica e os resultados, a alegria dos pacientes com um novo sorriso, vi o quanto é transformador', diz a empresária (foto: Viviane Martinelli)

E foi assim que ela ingressou no empreendedorismo: começou a vender cosméticos de várias marcas: Jequiti, Avon, Natura, Mary Kay, Boticário, primeiramente para os familiares, depois de porta em porta. Logo, os pais perceberam o "tino" comercial da filha. Também vendeu por muito tempo Tupperware, e, após ampliar seu negócio, ela investiu no ramo de roupas. Aos 12 anos, ela ganhou uma máquina fotográfica de presente de aniversário de seu pai. "Acabei virando fotógrafa aos 14 anos, porque a demanda por fotografias na cidade era muito grande", explica. Nessa época, ela se lembra que realmente virou fotógrafa: fez batizado, casamento, aniversário, fotos de criança, entre outros.

Mas a venda de roupas continuava. Aos 15, Thamara começou a viajar para São Paulo. "Lá, eu comprava roupas para levar para Mirabela." Ela também ia várias vezes durante a semana para Montes Claros e lá marcava ensaios fotográficos. "Eu entregava as fotos em CD, pendrive, fazia propaganda do meu serviço no Facebook, criei conta no Instagram e uma loja online - a Thamara Store. Vendi muita roupa nessa fase", relembra a empresária.





Entre idas e vindas a Montes Claros, veio a pandemia. Thamara percebeu que precisava arranjar um emprego fixo. No entanto, tentou trabalhar em uma clínica médica, mas não ficou nem um mês no trabalho. Foi aí que conheceu Adriano Rafael, dentista com uma longa carreira na área da odontologia, em Belo Horizonte. "Começamos a nos relacionar. No início, meu intuito era continuar com a loja de roupas on-line. Mas ele precisava de um 'braço-direito' para dar suporte na clínica. Foi aí que iniciei na área de odontologia."



Da experiência na clínica do marido, foi um pulo para o novo empreendimento. Ela tomou a frente do negócio, cuidando desde o planejamento da obra até a idealização do espaço. Na mesma época, ela se especializou, fazendo cursos nas áreas de liderança, gestão de pessoas e empreendedorismo. "Aprendi muito, errando, acertando, e em maio começamos a funcionar."





Hoje, Thamara é diretora da Brilho Dente e conta com uma responsável técnica, além de especialistas. "Sempre fui muito humana e tento passar isso para a equipe. Além disso, tratar o paciente bem é fundamental. A partir do momento que comecei a ver a rotina na clínica e os resultados - a alegria dos pacientes com um novo sorriso - vi o quanto é transformador", comenta. Mergulhada no trabalho, ela chega cedo e muitas vezes sai da clínica às 22h, 23h. Seu foco é crescer, ressalta a empresária: "Só vive o propósito quem suporta o processo", diz.





A Brilho Dente presta serviços odontológicos em todas as especialidades, com destaque para a área de lentes de contato, implantes e próteses fixas. O público é variado - de crianças a idosos.





De acordo com Thamara, a partir da matriz, a expectativa é ampliar os negócios e abrir mais unidades Brilho Dente. "É uma luta diária, mas nunca pensei em desistir, jamais vou desistir."