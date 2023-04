Governo de Goiás convoca mais de 1,2 mil aprovados no concurso da Seduc-GO

(foto: Seduc-GO/Divulgação)

O Governo de Goiás, na última terça-feira (25/4), convocou 1262 candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) . A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado, a partir da página 5. Segundo o documento, as nomeações serão divididas em quatro etapas, sendo que as duas primeiras estão marcadas para maio e junho.

"A posse dos candidatos aprovados no referido concurso se dará de forma eletrônica, no intuito de garantir celeridade e comodidade ao novo servidor. Deste modo, será realizada através do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no qual, o candidato realizará sua posse 100% online, apresentando toda a sua documentação por meio de peticionamento eletrônico de posse", informa o documento.

O candidato convocado que não for servidor do estado deverá realizar o seu cadastro como “Usuário Externo” até o dia 7 de maio, por meio do link; já o candidato que já atua no estado pode usar seu cadastro já ativo no SEI para o peticionamento eletrônico. É necessário, ainda nesta primeira etapa, realizar um pré-cadastro. Para isso, basta enviar o RG e CPF digitalizado para o e-mail cadastro@

goias.gov.br. "Essa etapa de Pré-Cadastramento consiste, adicionalmente, em dar tempo hábil e reforçar a orientação para que o candidato se organize antecipadamente para a etapa seguinte de entrega de documentos", explica o documento.





Os nomes dos aprovados foram divulgados pela banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). Confira aqui a relação dos aprovados!