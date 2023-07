Após 12 anos, BNDES fará concurso em 2024 com vagas de níveis médio e superior

567

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Após 12 anos sem realizar concurso público, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abrirá uma nova seleção com oferta de vagas de níveis médio e superior. O certame será realizado em 2024, com expectativa para o início do ano.

De acordo com informações publicadas na Agência BNDES de Notícias, a previsão é de que sejam ofertadas 94 vagas. Desse quantitativo, 30% serão destinados aos candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.





O último concurso do BNDES foi feito em 2012. O maior diferencial desta nova seleção será a inclusão e a diversidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento diverso no quadro de pessoal da instituição.





Para o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, a realização do concurso suprirá necessidades estratégicas reprimidas por profissionais, além de representar um avanço institucional. “A diversidade e a pluraridade enriquecem as instituições”, avaliou, destacando que o estabelecimento de cotas não dispensa, dos candidatos, um desempenho satisfatório na concorrência.