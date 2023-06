Acordo garante contratação de 800 aprovados em concursos da Caixa

567

Um acordo feito entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Caixa Econômica Federal garante a contratação de 800 candidatos aprovados em concursos públicos feitos desde 2014. O prazo estabelecido é de até seis meses.

A Caixa também se comprometeu a não realizar novo concurso destinado ao preenchimento de vagas de cadastro reserva, ou certame com número de vagas não correspondente à real demanda do banco.





O MPT no DF e no Tocantins (MP-DF/TO) ingressou com a ação em 2016 devido a irregularidades nas nomeações para vagas nos concursos para as carreiras de escriturário, médico do trabalho e engenheiro. Até o momento, a Caixa convocou 18 mil candidatos, nomeou mais de 11 mil pessoas e permenece sem realizar novos concursos.



Segundo informações do site do MPT, o prazo para cumprimento do acordo pode ser prorrogado por até um ano, desde que o banco formalize as convocações tempestivamente. Em caso de descumprimento, a Caixa deverá pagar uma multa, no valor de R$ 50 mil por candidato não contratado.



A seleção da Caixa foi realizada em 2014 e ofertou vagas exclusivamente para formação de cadastro reserva. Ao todo, 1.176.614 pessoas se candidataram às vagas. O cargo foi para técnico bancário novo, com remuneração de R$ 2.025. Para assumir é necessário ter ensino médio completo. A seleção foi realizada por provas objetivas, discursivas e exames médicos admissionais.